Як голосували у Трускавці, Бориславі та Східниці

/Чверть всіх голосів віддано за «Слугу народу»/

Офіційний сайт Центральної виборчої комісії інформує про попередні результати парламентських виборів. Станом на ранок 23 липня підраховано вже 93% голосів.

По 121 Дрогобицькому округу поки що підраховано менше 70%. Причиною цьому є рішення окружної комісії взяти тайм-аут до 14.00 23 липня, оскільки завис сервер.

Згідно попередніх даних, перемогу на Дрогобиччині здобув висуванець партії «Слуга народу» Орест Саламаха. За опрацьованими 69,23% протоколів він набрав 19,38% голосів. На другому місці – безпартійний Михайло Задорожний (16,97%), якого висунула партія «Європейська солідарність» Порошенка. На третьому – Роман Ілик (9,70 %). Четвертим йде Іван Піляк (8,56%), п’ятим Богдан Матківський (7,94%). Нагадаємо, що це не остаточні дані, адже ще не враховано трохи більше 30% голосів.

Як проголосував Трускавець? Подаємо дані по п’яти з восьми виборчих дільниць, оприлюднені на сайті ЦВК. Подаємо по п’ять переможців на кожній дільниці.

Дільниця № 461808 (сан. «Дніпро»). Орест Саламаха – 287 голосів (28,19%), Михайло Задорожний – 131 (12,86%), Роман Ілик – 115 (11,29%), Богдан Матківський – 92 (9,03%), Іван Піляк – 69 (6,77%). Шостим йде Євген Кулик з 54 голосами (5,30%), далі Михайло Алексєєв.

Партійні вподобання на цій дільниці такі: «Слуга народу» – 288 голосів (25,30%), «Голос» – 267 (23,46%), «Європейська солідарність» – 193 (16,95%), «Батьківщина» – 110 (9,66%), «Свобода» – 85 (7,46%). Шостою йде «Сила і честь» з 36 голосами (3,16%), далі «Самопоміч».

Дільниця № 461810 (центральна бібліотека). Орест Саламаха – 196 (26,34%), Михайло Задорожний – 99 (13,30%), Богдан Матківський – 81 (10,88%), Роман Ілик – 73 (9,81%), Іван Піляк – 46 (6,18%). Шостим йде Павло Малихін зі 42 голосами (5,64%), далі Любов Голубіцька.

Політичні симпатії на цій дільниці є такими: «Голос» – 217 (26,49%), «Слуга народу» – 185 (22,58%), «ЄС» – 140 (17,09%), «Батьківщина» – 72 (8,79%), «Свобода» – 56 (6,83%). Шостою йде «Сила і честь» зі 38 голосами (4,63%), далі … «Опозиційна платформа «За життя».

Дільниця № 461811 (ПК ім. Шевченка). Орест Саламаха – 116 голосів (19,66%), Михайло Задорожний – 114 (19,30%), Богдан Матківський – 67 (11,35%), Роман Ілик – 53 (8,98%), Іван Піляк – 44 (6,75%). Шостим йде Михайло Алексєєв зі 38 голосами (6,44%), далі Євген Кулик.

На цій дільниці підтримка партій розподілилася таким чином: «Слуга народу» – 300 голосів (25,12%), «ЄС» – 298 (24,95%), «Голос» – 195 (16,33%), «Батьківщина» – 107 (8,96%), «Сила і честь» – 67 (5,61%). На шостому місці йде … «Опозиційна платформа «За життя» зі 60 голосами (5,02%), далі – «Свобода».

Дільниця № 461812 (СШ №3). Орест Саламаха – 282 (25,91%), Михайло Задорожний – 182 (16,72%), Богдан Матківський та Роман Гарасим`як – по 94 голоси (по 8,63%), Роман Ілик – 92 голоси (9,09%). Шостим на цій дільниці йде Іван Піляк (65 голосів, 5,97%), сьомою Любов Голубіцька.

За партії на цій дільниці проголосували так: «Слуга народу» – 294 (25,65%), «Голос» – 279 (24,34%), «ЄС» – 202 (17,62%), «Батьківщина» – 113 (9,86%), «Свобода» – 72 (6,28%). Шостою йде «Громадянська позиція» (72 голоси, 6,28%), далі «Сила і честь».

Дільниця № 461814 (НВК «СЗШ №2-гімназія»). Мажоритарники: Орест Саламаха – 286 (25,51%), Михайло Задорожний – 221 (19,71%), Богдан Матківський – 121 (10,79%), Роман Ілик – 104 (9,67%), Іван Піляк – 64 (5,70%). Шостим йде Євген Кулик з 50 голосами (4,46%), далі Михайло Алексєєв.

За партії на цій дільниці проголосували так: «Голос» – 277 (23,65%), «Слуга народу» – 252 (21,52%), «ЄС» – 215 (18,36%), «Свобода» – 116 (9,90%), «Батьківщина» – 94 (8,02%). Шосте місце в партії «Сила і честь» (50 голосів, 4,26%), сьоме в «Громадянської позиції».

В цілому Трускавець, як і вся Дрогобиччина, підтримав Ореста Саламаху, віддавши за нього чверть всіх голосів (близько 25%). П’ятірка партійних симпатій трускавчан є такою: «Слуга народу», «Голос», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Свобода».

Всі дані по Трускавці, наведені у цьому дописі – з офіційного сайту ЦВК.

Як інформує відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради з посиланням на відділ державного реєстру виборців Бориславської міської ради, за попередніми даними по м. Бориславі та смт. Східниця голоси за кандидатів в народні депутати по одномандатному мажоритарному виборчому округу розділились наступним чином:

- Саламаха Орест Ігорович, політична партія «Слуга народу» (2547 голосів – 19,57%),

- Піляк Іван Євгенович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” (2520 голосів – 19,36%),

- Голубіцька Любов Михайлівна, Політична партія “Об’єднання “Самопоміч” (2322 голосів – 17,84%),

- Матківський Богдан Миронович, політична партія “Громадянська позиція” (905 голосів – 6,95%),

- Ілик Роман Романович, самовисування (600 голосів – 4,61%).

Як бачимо, Михайло Задорожний у Бориславі навіть не ввійшов у першу п’ятірку симпатій виборців.

За партійними вподобаннями жителів Борислава та Східниці результати наступні:

- політична партія “Слуга народу” 3 594 (26,81%),

- політична партія “Голос” 2 561 (19,11%),

- Політична партія “Європейська Солідарність” 1 946 (14,52%),

- політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 1 819 (13,57%),

- політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 1 020 (7,61%).

Позачергові парламентські вибори 22 липня на території повноважень Бориславської міської ради відбулися спокійно, без суттєвих порушень виборчого законодавства. З 28 316 виборців, які були включені до списків на дільницях Борислава та Східниці, взяли участь у голосуванні 13 532 особи (47,79 %).

Підготував Володимир Ключак

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