Як Кучма звітував…

By  | 04.02.2017 | Filed under: Публікації

Трускавецький вісник

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  • Запрошуємо на семінар «Дитина в медіасвіті – можливості та загрози»
    03.02.2017 | 19:30

    Інтенсивний розвиток медіаосвіти є відповіддю на сучасні потреби батьків і вчителів. Використовуючи різноманітні форми, засоби масової інформації з самого раннього віку впливають на інтелектуальний, моральний розвиток дитини та формування її особистості. Найважливішим завданням дорослих є навчити дітей і підлітків розумно використовувати засоби масової інформації.  Дорогі батьки! Ми щиро запрошуємо Вас на семінар на тему «Дитина [...]

  • УРБАН-бібліотека запрошує на дві зустрічі
    03.02.2017 | 14:34

    У четвер, 9 лютого, в приміщенні УРБАН-бібліотеки (м. Трускавець, вул. Бориславська, 36) відбудеться показ документального фільму «Проголосуйте за мене, будь ласка» з колекції «Docudays UA». Про це повідомила директор УРБАН-бібліотеки Віра Савка. Початок перегляду – о 17.00. Натомість у понеділок, 13 лютого, в УРБАН-бібліотеці відбудеться творча зустріч з поетом, письменником Василем Кузаном та письменницею Тетяною [...]

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