Як Кучма звітував…

Інтенсивний розвиток медіаосвіти є відповіддю на сучасні потреби батьків і вчителів. Використовуючи різноманітні форми, засоби масової інформації з самого раннього віку впливають на інтелектуальний, моральний розвиток дитини та формування її особистості. Найважливішим завданням дорослих є навчити дітей і підлітків розумно використовувати засоби масової інформації. Дорогі батьки! Ми щиро запрошуємо Вас на семінар на тему «Дитина [...]