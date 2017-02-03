Як Кучма звітував…

Інтенсивний розвиток медіаосвіти є відповіддю на сучасні потреби батьків і вчителів. Використовуючи різноманітні форми, засоби масової інформації з самого раннього віку впливають на інтелектуальний, моральний розвиток дитини та формування її особистості. Найважливішим завданням дорослих є навчити дітей і підлітків розумно використовувати засоби масової інформації. Дорогі батьки! Ми щиро запрошуємо Вас на семінар на тему «Дитина [...]
У четвер, 9 лютого, в приміщенні УРБАН-бібліотеки (м. Трускавець, вул. Бориславська, 36) відбудеться показ документального фільму «Проголосуйте за мене, будь ласка» з колекції «Docudays UA». Про це повідомила директор УРБАН-бібліотеки Віра Савка. Початок перегляду – о 17.00. Натомість у понеділок, 13 лютого, в УРБАН-бібліотеці відбудеться творча зустріч з поетом, письменником Василем Кузаном та письменницею Тетяною [...]
VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця
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