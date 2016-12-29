Як Новий рік зустрінеш…

By  | 03.01.2017 | Filed under: Новини

У Трускавці зустріч Нового року пройшла спокійно, без жодних ексцесів. Як повідомив 3 січня під час щотижневої апаратної наради в Трускавецькій міській раді очільник відділу з питань правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Юрій Солян, серйозних правопорушень поліцією зафіксовано не було, а з надзвичайних ситуацій мало місце тільки задимлення в будинку на вул. Івасюка. Те, що Новорічні свята були досить спокійними підтвердив і головний лікар трускавецької лікарні Ігор Стасик – тільки одна людина поступила до лікарні в нетверезому стані.

Позитивом є і зменшення кількості хворих на ГРВІ. Так, порівняно з минулим тижнем кількість хворих значно скоротилася і становить 197 осіб, у тому числі 85 дорослих і 112 дітей. Минулого тижня хворих було 276: 116 дорослих і 160 дітей.

Якщо вірити прислів`ю «Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш», то на Трускавець чекає спокійний і успішний рік. Бюджет прийнято, форс-мажору немає, погода прекрасна, відпочивальники везуть додому хороші враження про наш курорт і таким чином роблять Трускавцю найкращу рекламу.

Трускавецький вісник

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