Як оформити субсидію

Початок нового опалювального сезону в Україні передбачається на 15 жовтня.

Оскільки за останні кілька років у країні значно підвищилась вартість на житлово-комунальні послуги, для частини громадян, кому складно самостійно сплачувати у повному обсязі за спожиті послуги, уряд запровадив субсидії.

На виїзному прийомі громадян начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень надав правову консультації щодо питань призначення субсидії та повідомив, що для оформлення субсидії необхідно подати наступні документи:

- заява про призначення житлової субсидії та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії,

- довідки про доходи (у разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення),

- договір найму (оренди) житла (за наявності).

Готові документи можна подати:

- самостійно подати до місцевих управлінь праці та соціальної політики;

- самостійно подати до сільських і селищних рад;

- надіслати рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання;

- відправити через Інтернет.

Рішення про призначення субсидії, відмову або подання документів на розгляд комісії приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення протягом 10 календарних днів з дня подання заяви.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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