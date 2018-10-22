Як отримати документи, що підтверджують факти державних реєстрацій з інших іноземних держав

Народження дитини – одна з найщасливіших подій життя кожної людини. Але якщо для батьків – це поява на світ нової людини, то для держави – народження нового громадянина. Першим юридичним документом дитини є свідоцтво про народження. Та коли малюки, народжені за межами нашої держави, у батьків виникає питання – як провести державну реєстрацію народження в Україні?

Відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, у батьків є декілька варіантів для реєстрації народження малюка:

1. батьки можуть зареєструвати дитину в дипломатичній або консульській установі України в країні перебування;

2. батьки можуть зареєструвати дитину в компетентному органі цієї держави;

3. батьки можуть зареєструвати дитину на території України. Для цього батьки зобов’язані надати органу державної реєстрації актів цивільного стану медичний документ іншої держави, що підтверджує факт народження дитини, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

При відсутності підстав для державної реєстрації народження, а саме при неможливості надати медичного свідоцтва про народження, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою. Для розгляду відповідної справи у суді, орган державної реєстрації актів цивільного стану на прохання заявника складає письмову відмову у проведенні державної реєстрації народження, у якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації. Однак найчастіше до відділів ДРАЦС звертаються вже з свідоцтвом про народження, виданим компетентним органом тієї країни, де дитина народилась, з проханням повторно зареєструвати народження на території України. В таких випадках ми роз’яснюємо, що така реєстрація здійснюється тільки один раз. А документ про народження дитини, виданий державою, де дитина народилась, відповідно до статті 13 Закону України «Про міжнародне приватне право», визнається дійсним в Україні в разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Крім того слід пам`ятати, що для використання такого документу на території України, крім його легалізації, необхідно мати переклад свідоцтва про народження на українську мову, нотаріально посвідчений.

Також, варто пам`ятати, що відповідно до п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», для призначення допомоги при народженні дитини до органу соціального захисту населення подається:

1) заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина (складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики);

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3) паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника.

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають також видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Слід пам’ятати, що допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Наголошуємо, що цю допомогу також можна оформити через он-лайн сервіси.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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