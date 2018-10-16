Як отримати Міжнародну премію ім. Івана Франка у 2019 році?

Міжнародний фонд Івана Франка прийматиме наукові роботи на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка з 15 січня до 1 березня 2019 року.

Премія, як і в попередні роки, вручатиметься у двох номінаціях: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики та за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук. Комітет премії прийматиме наукові праці опубліковані у 2016-2018 роках і які мають мати ISBN. Подання на здобуття премії прийматимуть від академічних установ, вищих навчальних закладів України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також від лауреатів Премії попередніх років.

Для участі у конкурсі на здобуття Премії обов’язково надіслати на адресу Фонду:

а) рішення академічної установи, вищого навчального закладу про подання наукової роботи на здобуття Премії;

б) довідка про особу (осіб), наукова робота якої (яких) подається на здобуття Премії, з контактними даними претендента (ів) на здобуття Премії;

в) наукова робота (дослідження, монографія, дисертація, книга, цикли лекцій) обсягом не менше 6 видавничих аркушів, яка обов’язково містить імена рецензентів і бібліографію з теми дослідження;

г) наукова робота подається у 3-екземплярах друкованої версії, а також у форматі PDF, з правом розсилки наукової роботи членам номінаційних комітетів, членам Експертної ради та журі;

д) розширена анотація до наукової роботи, що подається на здобуття Премії українською і англійською мовами;

е) особиста письмова згода автора (авторів) наукової праці на участь у конкурсі на здобуття Премії.

З умовами участі у конкурсі на здобуття Премії можна ознайомитися на сайті Фонду: www.frankoprize.com.ua. Наукові роботи на здобуття Премії слід надсилати на поштову адресу: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф. 15, супровідні документи на електронну адресу: frankoprize@ukr.net

Міжнародну премію Івана Франка присуджують щорічно. Урочиста церемонія нагородження лауреатів відбувається 27 серпня – у День народження Івана Франка.

Додаткова інформація

У 2016 році першим лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка став Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви – Любомир Гузар.

У 2017 році у номінації “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації “за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

У 2018 році у номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” лауреатом стала професор Українського католицького університету (Львів) і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, а у номінації “За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук” переміг доцент східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі.

Нагадаємо, Міжнародну премію імені Івана Франка започатковано Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського вченого Роланд Франко. У 2016 та 2017 роках призовий фонд становив 500 000 гривень, у 2018 – 400 тисяч гривень. Фонд Премії формується за рахунок благодійних внесків. Окрім грошової винагороди, Лауреатам премії вручають диплом і золотий нагрудний знак (медаль).

Прес-служба Міжнародного Фонду Івана Франка

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