Як працюватиме монетизація субсидій

Уже через два тижні субсидія громадянам виплачуватиметься готівкою. Всі, кому призначено субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за квітневу комуналку.

Пенсіонери отримають допомогу від держави у березні разом із пенсією. Ті громадяни, які отримають пенсійні виплати через інші банки, відповідно зможуть зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі цього банку. Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію разом із пенсією доставить Укрпошта.

Решта субсидіантів зможуть отримати субсидію з 12 березня у найближчому відділенні Ощадбанку за пред’явленням паспорту та ідентифікаційного коду. Одночасно з виплатою грошового переказу кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні.

Увага! Таке поняття як обов’язковий платіж скасовується. Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року, у домогосподарства буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 2019–2020 рр. не призначатимуть.

Нагадаємо, щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Тому всім отримувачам субсидій потрібно обов’язково подати Заяву і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги стосуватиметься лише тих, хто звернувся за субсидією вперше у 2019 році.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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