Як пройти до бібліотеки?

By  | 23.07.2017 | Filed under: Новини

З метою задоволення читацьких інтересів вимогливого користувача ХХІ ст. бібліотекарі бібліотеки для дітей міста Трускавця провели на вулиці бліц-опитування мешканців нашого міста на тему “, книга, користувач”.

Питання були короткими й цілісними, торкнулися найбільш важливих ланок діяльності бібліотеки: статусу сучасної бібліотеки, рівня наповненості новою літературою, періодичності, відвідування бібліотек, в якій літературі виникає потреба, чи цікавляться діти літературними новинками, зокрема, молодих українських авторів, чим займаються у вільний час і з якою метою приходять у бібліотеку. Відповіді читачів допомогли бібліотекарям визначити літературу й періодику, необхідну для доукомплектування фондів, дослідити, чи задоволені читачі повнотою фонду.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle”
    21.07.2017 | 11:43

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника скловиробів найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Харчова та парфумерна тара) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості скляної тари відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, а [...]

  • №74547 Правила работы в сети интернет. Забери книгу инструкцию
    01.07.2017 | 23:18

    заработок в интернете без обмана. Подобная работа предлагается за маленькие деньги Пожива зависит токмо через вас. График работы “Свободный” Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви