Як пройти до бібліотеки?

З метою задоволення читацьких інтересів вимогливого користувача ХХІ ст. бібліотекарі бібліотеки для дітей міста Трускавця провели на вулиці бліц-опитування мешканців нашого міста на тему “Бібліотека, книга, користувач”.

Питання були короткими й цілісними, торкнулися найбільш важливих ланок діяльності бібліотеки: статусу сучасної бібліотеки, рівня наповненості новою літературою, періодичності, відвідування бібліотек, в якій літературі виникає потреба, чи цікавляться діти літературними новинками, зокрема, молодих українських авторів, чим займаються у вільний час і з якою метою приходять у бібліотеку. Відповіді читачів допомогли бібліотекарям визначити літературу й періодику, необхідну для доукомплектування фондів, дослідити, чи задоволені читачі повнотою фонду.

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