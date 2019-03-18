Як себе убезпечити, купуючи товар по Інтернету

By  | 18.03.2019 | Filed under: Акценти

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», Головне територіальне управління юстиції у Львівській області надає покрокову інструкцію щодо обміну/повернення товару, придбаного в Інтернеті.

- необхідно зберегти документ-підтвердження про оплату товару;

- протягом 14 днів (з дня здійснення купівлі товару) звернутись до продавця з вимогою повернення/обміну товару;

- варто переконатись, що товар збережено у первісному вигляді;

- повідомити про те, як можна забрати товар: витрати за пересилку покладаються на продавця або за домовленістю.

У випадку відмови продавцем прийняти/обміняти товар:

- варто переконатись, що знаєте інформацію про суб`єкта господарювання, який здійснює продаж товару;

- необхідно звернутись із заявою про порушення своїх прав до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Пам`ятка: судовий збір за позовами про порушення прав споживачів не стягується.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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