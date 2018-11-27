Як сприйме громада готову Стратегію розвитку?

Невдовзі у Трускавці відбудеться затвердження Стратегії розвитку Трускавецької громади, над створенням якої працювали майже півроку небайдужі трускавчани. Опікувалися її створенням спеціалісти зі Львова Олександр Волошинський та Олександр Софій та представники німецької громади Земля Ватлінген. І саме Німеччина має профінансувати увесь процес розроблення стратегічного плану для Трускавця.

На початку роботи фахівці з написання Стратегії та координатори чітко окреслили етапи роботи громади, яка на першому етапі передбачала збір, обробку, представлення та інтерпретацію даних. Другий етап – робота в групах з фахівцями, підприємцями та громадськістю над баченням майбутнього, SWOT, визначення стратегічних й операційних цілей та завдань. Третім етапом має стати власне впровадження Стратегії.

За час роботи над Стратегією розвитку вдалося провести ряд робочих засідань, формат і мета яких щоразу змінювалися. Від збору інформації та її аналізу фахівці перейшли до роботи над конкретними проектами та розробкою планів. Щоправда, займатися пошуком проблем ідей та написанням планів повинні були самі трускавчани, представники сіл майбутньої громади, громадські активісти та місцеві депутати. Як тут не згадати перші зустрічі, на які ще приходили представники громадськості, готельєри, ресторатори, підприємці, представники різних галузей: культури, освіти, медицини, депутати та члени виконавчого комітету, керівники управлінь та відділів Трускавецької міської ради, журналісти та керівництво міста, представники сіл, які в майбутньому увійдуть до ОТГ. А от коли настав час закотити рукави та долучитися до цієї роботи, охочих стало в рази менше.

У світлі останніх подій якось воно зовсім не дивно, що нині на адресу організаторів звучать звинувачення у повній відсутності інклюзивності процесу створення Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону (залучення широкого кола громадськості та представників бізнесу), оскільки учасниками всіх стратегічних сесій, у переважній більшості, були працівники ТМР. Зі слів частини учасників цього процесу, участь громади і бізнесу не стимулювалась і була майже нівельована. Можливо, ці слова і мають певний сенс, адже останні засідання відвідало від сили 10-15 осіб, більшість з яких були представниками управлінь та відділів міської ради. І це не зважаючи на те, що організатори кожного разу запрошували трускавчан до співпраці, бо, як вони пояснили з самого початку, розробка Стратегії – довготривалий процес і потребує волонтерства та активності громади. І як годиться наша громада на чолі з депутатським корпусом була активною рівно до тих пір, допоки тривав збір та обробка інформації, а засідання мали характер дебатів. Як тільки процес перейшов русло індивідуальної роботи та створення окремих пропозицій – активістів різко поменшало. Усі ці речі неприємні, але дуже характерні для наших громадян, адже вони не поспішають вирішувати долю на громадських слуханнях, так як не поспішають позбуватися демагогів та посіпак серед представників громади.

Фахівці та організатори мали можливість спостерігати як від засідання до засідання кудись зникали крикуни та демагоги, а згодом поменшало і самих активістів. З цілого депутатського корпусу (24 депутати) засідання відвідувало лише декілька (!!!). До речі, останні, по совісті, мали б відвідувати усі засідання, адже більшість з наших обранців є не просто представниками громади, а ще, у більшості своїй, мають власний бізнес чи є керівниками оздоровниць. Тобто вони мали б узяти активну участь у створенні важливого для майбутнього розвитку міста документа. Натомість сьогодні ці люди, яких, судячи з їх «активності», абсолютно не цікавить розвиток міста, будуть вирішувати долю створеної без їхньої участі Стратегії?!

Судячи з побаченого за ці півроку можна зробити невтішні висновки – трускавецька громада на чолі з її обранцями виявилася не готовою до вирішення подібних завдань. Вона повела себе як інертний підліток, що звик споживати і не звик нести відповідальності. В черговий раз з’ясувалося, що цей морально не визрілий, інфантильний і водночас меркантильний суб’єкт реагує лише на подразники, які стосуються особисто його. Створювати належні умови на майбутнє, планувати, а тим більше робити це на волонтерських засадах – не входило в особисті плани ні наших громадян, ні їх поважних представників у раді, а тому стратегію розробляли або найзатятіші та амбіційні активісти, або ті, хто має чисто професійний інтерес до розробки Стратегії. Решта громади виявилася, на жаль, просто інертними споживачами результату.

Однак вже завтра на черговому сесійному засіданні начальник управління розвитку курорту Наталія Скибак має представити проект створеної Стратегії. Зі слів очільниці управління, вона вклала в цей проект частинку своєї душі і не хотіла б бачити, що стратегічний план розвитку міста припадає пилом на полиці. Бо, можливо, він не є абсолютно досконалим чи ідеально збалансованим, як стверджують деякі учасники процесу, але він має реальне підґрунтя до виконання і в дійсності має запустити потужний процес розвитку та розбудови не тільки нашого міста але й майбутньої ОТГ. Не виключено, що очільниця управління розвитку вислухає на свою адресу чимало звинувачень у непрозорості процесу, заангажованості проекту і так далі. Однак, як правило, звинувачуватимуть ті, хто ніяким чином до нього не долучився. Але більше за все волатиме той, хто точно знає, як правильно щось створювати… але жодного разу ніколи, нічого не створив!

Галина Носова

Також читайте