№92128 Як стати державним реєстратором нерухомості та бізнесу в органах місцевого самоврядування: коротко про кваліфікаційні вимоги

Як стати державним реєстратором нерухомості та бізнесу в органах місцевого самоврядування: коротко про кваліфікаційні вимоги

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області інформує про те, які кваліфікаційні вимоги передбачені до осіб, які бажають стати реєстратором з нерухомості та бізнесу.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” державним реєстратором є громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав .

Відповідно, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

Також, статтею 6 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” передбачено аналогічну норму, відповідно до якої державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів).

Відповідно до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлюються такі вимоги: вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

Тобто, виходячи з наведеного такі кваліфікаційні вимоги дозволяють, за необхідності, покласти виконання функцій реєстрації нерухомості та бізнесу на одну й ту ж особу, яка відповідає відповідним вимогам реєстратора.

Слід також зазначити, що за таких умов суб’єкти державної реєстрації, визначені законами, відповідно до вимог трудового законодавства забезпечують прийняття на посади державних реєстраторів осіб, на яких за умови їх відповідності установленим кваліфікаційним вимогам, покладаються функції державних реєстраторів прав на нерухоме майно, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПАМ`ЯТКА: в посадових інструкціях чи трудових договорах (контрактах) обов’язково має зазначатися, що відповідна особа є державним реєстратором відповідно до законів та виконує функції державного реєстратора.

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