Як українцеві дешево відпочити в Таїланді?

Спочатку була мрія. Потім з`явилось захоплення і жага до штудіювання путівників серії «Дорлінг кіндерслі» про Таїланд, Сінгапур і Малайзію. Розповіді бувалих туристів лише зміцнили думку, що треба готуватись до поїздки й їхати. Останнім поштовхом став заклик моїх польських друзів, які зібрались на два місяці до Таїланду. Якщо це доступно польським пенсіонерам, то чому цього не може собі дозволити майбутній український пенсіонер? Благо, мав бонуси від польських курортників, які відпочивали в Трускавці. До того ж нас чекали недорогі бунгало на о. Самуї (250-700 батів) та не менш доступна тайська кухня в місцевих забігайлівках (40-100 батів за страву). Це навіть дешевше, ніж відпочинок в трускавецькому санаторії «Дніпро».

Скажу відразу, що українцям було легко оперувати цінами, оскільки один долар складає 31 бат, а в гривнях долар – це 26 одиниць. Отже, співвідношення між батом та гривнею майже один до одного на користь гривні.

Пересічному туристові раджу «пірнути» в Інтернет, щоб знайти дешеві перельоти до Бангкоку. Але цим слід займатись ще за півроку до виїзду. Не забудьте зарезервувати місце в готелі на весь час перебування, та показати рух грошових коштів на вашому банківському рахунку англійською мовою. Найдоцільніше мати кредитну картку на суму, еквівалентну не менше 800 доларів. Обов’язкове медичне страхування на повний період перебування. Цим ви застережете себе від непередбачуваних випадків (не дай Боже, можливої операції на апендикс чи травми при їзді на моторолері). Бажано мати новий біометричний паспорт з візою, оформленою в київському посольстві Таїланду. Вартість візи – 40 доларів (терміном на три місяці).

Найбільше туристів з України турбує період акліматизації. З холодних вітчизняних широт треба підлаштуватись під теплі пасма тропічного клімату. Найкраще це робити з листопада по лютий місяць: саме в цей час у Таїланді лагідна для нас погода з температурою 25-27 градусів повітря і 28-30 градусів морської води при відсутності тривалих тропічних дощів влітку.

Обмежтесь мінімальною вагою багажу, адже додому потрібно привезти дарунки, а вони тут по дешево-смішних цінах. В майбутньому все буде залежати від авіакомпанії, на борт якої ви зможете доставити максимальну вагу вашої валізи і ручних пакунків.

Отже, всі формальності виконано – лечу відпочивати.

І ось ми вже в літаку по повітряній дорозі від Борисполя до Бангкоку. Навіть 10 годин прямого перельоту пройшли непомітно.

Аеропорт Суварнабумі Бангкоку зустрічає нас сонячною погодою. Добираємося монорельсовою дорогою, а потім в метро до центрального залізничного вокзалу (65 батів). А далі в залізничному вагоні (319 батів) протягом 10 годин їдемо до станції Суруттані. Пересідаємо на залізничному вокзалі в автобус (150 батів) і ще 2 години добираємось до порту, щоб паромом (350 батів) подолати водяні простори до острова Самуї.

Якщо є рай на Землі, то він знаходиться саме на цьому острові. Підтвердженням тому стали імена Адама і Єви – імена моїх польських друзів, природна екзотика: кокосові пальми, спів екзотичних птахів зранку та робінзонівське поселення на берегу Сіамської затоки. А ще нас завше зустрічали прихильні посмішки тайців і вітання в нашу адресу, які вони роблять першими. З тайського храму чути спів та слова молитви від монахів, і відчуваєш, як по твоєму тілу розливаються ріки спокою і блаженства.

Тропічні рослини, теплий клімат і смарагдове море дають тобі відчуття гарного відпочинку і просвітління свіжих думок. Недарма польські пенсіонери і не тільки приїжджають сюди на всі зимові місяці, оскільки проживання і оплата комунальних послуг в Польщі є дорожчими, ніж відпочинок в Таїланді.

А зараз я запрошую Вас познайомитися з місцевою кухнею, яка виявилась не тільки поживною і доступною, але і смачною та лікувальною. Королевою тайської кухні вважається том-ям-куанг, інгредієнтами якої є морський коктейль із кальмарів і креветок, грибів шиїтаке та різних азійських овочів і приправ. І хоча ця страва досить гостра, вже через годину ваш шлунково-кишковий тракт отримує спокій.

Щоб був плавний перехід від їжі української до тайської, слід розпробувати пад-тай (вермішель з куркою, яєчнею і арахісовими горішками), запиваючи холодною водою і часниковим розсолом та смакуючи різними безкоштовними салатами.

Насолоду можна отримати і від смакування том-кха (зупи на основі кокосового молока з інгредієнтами, що є в том-ямі), яка запам’ятається надовго.

Мій рекорд: 35 тайських страв протягом місяця в місцевому кафе на о. Самуї.

Але перебуваючи в Південно-Східній Азії кортіло спробувати страви китайської (баоцзи – Біг Бао), індійської (була), малайзійської (карі лакса), японської (рамен), корейської (кук-су), індонезійської і в’єтнамської кухонь. Що і вдалось зробити. І все це – за 40-100 батів за страву.

Для українського туриста екзотикою будуть і тропічні фрукти, яких немає в наших крамницях. Про смак деяких хотілося б вповісти. Ціна їх коливається від 2 до 18 батів. Безумовно, королем фруктів є дуріан, смак якого нагадує суміш сиру, бананів і персиків, а ось запах – неможливу мішанину затхлих яєць, гниючого сиру і зіпсованого м`яса. З цим фруктом Вас не допустять ні в готель, ні в літак. Його треба з`їсти зразу ж після розрізування.

Дещо подібний по зовнішньому вигляду (в зеленій шкірці з колючками) є фісек-фрут. Але дольки цього фрукта є солодкими, зі смаком дині і манго одночасно, і не відлякують дегустаторів запахом, як дуріан. Особливий смак має мангостин (щось середнє між виноградом і трускавкою) та рамбутан з присмаком солодкого винограду, груші і хурми одночасно.

В око кожного туриста впадає фіолетовий плід драконового яблука, біла м’якоть якого по смаку схожа на несолодкий крем з чорними цяточками і присмаком хвої.

Слід скуштувати і лічі (нагадує смак вишні-черешні), маракуйю (желе з насінням) – найкращий тропічний афродизіак, та саподилу (солодку сіру м’якоть з великою кісткою).

Думаю, що смак авокадо, гуави, манго, папайі, стиглого ананасу і маленьких солодких бананів ви не забули і поповнюєте свій раціон вітамінів, особливо взимку в наших супермаркетах.

Побувати в Таїланді і не випробувати на собі класичний тайський масаж – все одно, що приїхати до Львова і не спробувати запашної кави з сирником, або приїхати до Трускавця і не попробувати «Нафтусі». До того ж Вам не дадуть спокійно пройти повз масажні салони симпатичні тайки. Сеанс триває годину і коштує 200-300 батів. В салоні звучить тиха заспокійлива музика, на підлозі жива лілія в воді, а в приміщенні витає запах ароматичних свічок. Масаж починається з м`язів ніг, по яких ходить своїми ногами масажистка, яка через хребет, натискуючи пальцями в певні точки, переходить до шиї і голови. Потім починається викручування рук і хребта (нахил вперед і назад). Якби це робив чоловік, я б не витерпів, але лагідні руки дівчини мене заспокоюють і я піддаюсь її «тортурам». Хочу зразу ж попередити, що масажні кабіни не мають нічого спільного з гоу-гоу салонами, де тайки пропонують сексуальні послуги і боді-масаж.

Тепер настав час запросити Вас в мандрівки до цікавих і екзотичних місць Таїланду. Почнемо з о. Самуї. Тут недалеко на відстані 2 годин в морі знаходиться морський національний парк з неймовірними краєвидами на екзотичні острови, які можна побачити з оглядового майданчика (900 батів). Гріх не скупатись в прибережних водах голубої лагуни спільно з туристами багатьох країн світу. Білий пісочок пляжу масажує ступні ніг, а тепла вода ніжить тіло. В гості до туристів з печер спускається симпатична мавпочка за смачними бананами. В обмін за це туристи отримують селфі до своїх сімейних альбомів.

На зворотній дорозі до о. Самуї з нами трапилася несподівана пригода – зламався двигун човна, і ми дві години дрейфували в морі зі штормом у 4 бали, поки за нами не приїхав інший катер і не взяв нас на абордаж. Компенсацією за ці незручності була безкоштовна вечеря в ресторані за рахунок власника судна.

Наступною виявилась мандрівка по периметру о. Самуї. Спочатку це був сафарі-парк з прогулянкою на слонах і купанням в водоспаді висотою 80 м. А потім нас чекала несподіванка в монастирі Кунарам, де за склом знаходиться мумія монаха в позі лотоса, який у 1963 р. сам себе ввів у стан, коли його тлінні останки не розкладаються.

Родзинкою подорожі виявились на узбережжі кам`яні зображення людських геніталій: Хін-Та («дідусь») та Хін-Ян («бабуся»). Це ідоли, до яких моляться молоді тайці, щоб в них народилися діти. Якщо жінки просять допомоги в цьому в «дідуся», то чоловіки – в «бабусі».

А от в Бангкоці слід відвідати храми Ват По (100 батів) і Ват Варум (безкоштовно), та королівський палац (400 батів). Ви не зможете відвести очей від золотих скульптур Будд і храмів на їх честь, і отримаєте справжню насолоду від їх споглядання. Враження незабутні. І навіть не віриться, що в такій відносно бідній та щасливій країні така багата культура.

Хтось в Україні пообіцяв посадити трьох своїх близьких друзів, а ось мої польські друзі посадили мене… в літак і відправили в Сінгапур, щоб ще раз довести, що може зробити лідер країни (прем’єр-міністр Лі Куан Ю), коли дбатиме не про власну кишеню, а про добробут людей і розбудову держави, яка виникла лише в 1965 році і залишається dream-city (містом-мрією) для України. Але це вже тема наступних публікацій.

На фото: Таїланд, острів Самуї; кам`яний «Дідусь» у всій своїй красі; храм Будди та статуя Будди на о. Самуї.

Микола Іваник, Таїланд-Малайзія-Сінгапур-Трускавець,

газета «Високий Замок», фото з мережі Інтернет

P.S. Автор щиро вдячний за візову підтримку директору турфірми «Карпатія-Галич-Тур» Теодозії Микитці.

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