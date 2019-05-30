№94318 Як виїхати за кордон з дитиною, якій заборгували зі сплатою аліментів

в період відпусток та літніх канікул, не буде лишнім розглянути можливість виїзду з дитиною БЕЗ ДОЗВОЛУ БОРЖНИКА.

Отже, на строк до 1 місяця і більше можна виїхати з дитиною за кордон без дозволу боржника у випадку:

• Якщо заборгованість понад 4 місяці або понад 3 місяці дитині з інвалідністю чи тяжкою хворобою.

Що для цього необхідно:

1. Отримати довідку про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті аліментів у державного чи приватного виконавця за місцем виконання рішення про стягнення аліментів;

2. На кордоні пред`явити довідку про наявність у другого з батьків заборгованості:

• понад 4 місяці або

• понад 3 місяці+ документ, що підтверджує тяжку хворобу або інвалідність дитини.

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