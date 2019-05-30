№94318 Як виїхати за кордон з дитиною, якій заборгували зі сплатою аліментів

By  | 30.05.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

в період відпусток та літніх канікул, не буде лишнім розглянути можливість виїзду з дитиною БЕЗ ДОЗВОЛУ БОРЖНИКА.
Отже, на строк до 1 місяця і більше можна виїхати з дитиною за кордон без дозволу боржника у випадку:
• Якщо заборгованість понад 4 місяці або понад 3 місяці дитині з інвалідністю чи тяжкою хворобою.
Що для цього необхідно:
1. Отримати довідку про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті аліментів у державного чи приватного виконавця за місцем виконання рішення про стягнення аліментів;
2. На кордоні пред`явити довідку про наявність у другого з батьків заборгованості:
• понад 4 місяці або
• понад 3 місяці+ документ, що підтверджує тяжку хворобу або інвалідність дитини.

Також читайте

ID: 94318
URL:
HTML Link:
bbCode:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Для любителів риболовлі
    30.05.2019 | 13:17

    Також читайтеДо уваги населення міста Трускавця (0)Запрошуємо на роботу (0)Великдень у Трускавці (афіша) (0)Молоді люди з Трускавця можуть виграти грант у розмірі 15 тисяч гривень (0)

  • Запрошуємо на роботу
    27.05.2019 | 14:33

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухарів, мангальщиків, офіціантів, покоївку, молодшу медичну сестру, робітника із догляду за тваринами. Заробітна плата згідно зі штатним розписом. Довідки за тел. (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеДля любителів риболовлі (0)До уваги населення міста Трускавця (0)Великдень у Трускавці (афіша) (0)Молоді люди з Трускавця можуть виграти [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви