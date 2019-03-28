№92531 Як захистити себе від неякісних послуг у салоні краси

By  | 28.03.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

На цей раз говоримо, як захистити свої права під час відвідування салонів краси.
Невдала стрижка, поганий манікюр або процедура, яку не замовляли – іноді результат роботи майстра в салоні краси може не порадувати, а розчарувати.

ПАМ`ЯТКА: відповідно до Закону “Про захист прав споживачів”, у разі надання неякісної послуги особа має право вимагати:
• безоплатного усунення недоліків;
• зменшення ціни послуги, що надається;
• виправлення завданих недоліків та повернення до попереднього стану, якщо це можливо.

Що треба зробити, щоб отримати компенсацію за неякісні послуги салону краси?

• Зверніться до адміністрації салону.
• Повідомте, хто із майстрів надавав послугу, вимагайте повернути кошти та усунути недоліки.
• Якщо адміністрація салону відмовляється усунути недоліки чи повернути гроші – зверніться з письмовою скаргою до територіального підрозділу Держпродспоживслужби.
Також можна подати скаргу онлайн на сайті Держспродспоживслужби за посиланням https://consumer-gov-ua-appeal.ml/ або
• Зверніться до суду з вимогою про: безкоштовне усунення недоліків, зниження ціни, безкоштовної повторної процедури або відшкодування компенсації за надану неякісну послугу.

АЛЕ як довести факт обслуговування у салоні краси, де не надають квитанції про оплату послуг?

ПЕРШОЧЕРГОВО ЩО ТРЕБА- зробити фотографію після наданої послуги, на якій видно недоліки, і ваше фото “до”. Джерелом доказів також можуть бути свідчення інших клієнтів салону.
Якщо ви не відразу виявили недоліки в роботі майстра, ви можете звернутися в салон і через 2-3 дні. Їх зобов’язані виправити, при чому повинні зробити це безкоштовно.

ЗНАЙТЕ СВОЇ ПРАВА ТА ВІДСТОЮЙТЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

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