Як запобігти навчальному перевантаженню дитини?

Перевтома – порушення нормального фізіологічного функціонування організму, що може свідчити про певне захворювання.

Причини загострення проблеми навчальних перевантажень учнів на сучасному етапі розвитку освіти розкрито – це згубний вплив надмірного обсягу навчального матеріалу на розумовий розвиток, моральне виховання, фізичне і психічне здоров’я дітей.

Як уникнути перенавантаження дитини?

Разом з дитиною складіть розклад дня. Діти легко звикають до режиму, якщо дорослі його контролюють. Необхідно чергувати навчання із відпочинком, але сидіння біля телевізора, ігри на комп’ютері не є відпочинком, корисніше буде піти на прогулянку із дитиною. Порція кисню, отримана під час прогулянки, ще нікому не зашкодила. Гуляючи, дитина відволікається від шкільних проблем і навантажень. Мозок відпочиває і насичується киснем, що позитивно впливає і на навчання і на здоров’я дитини.

Залишайте дитині можливість самій вирішувати, коли саме і які домашні завдання їй робити. Одному більше подобається зробити спочатку все найскладніше, а легке залишити на десерт. Інші здатні налаштуватися на важкі завдання і формули тільки після того, як виконають легку і приємну частину. В одних голова знову «варить» після відпочинку від занять у школі, іншим зручніше приступити до виконання домашньої роботи відразу по приходу зі школи. Але найскладніші і найважчі завдання, які спрямовані на запам’ятовування, не варто робити пізно увечері, інакше дитині загрожує тривожний сон.

Правильне харчування не означає смачне – торти, тістечка, морозиво, газована вода і чупа-чупс у свята. Овочі, фрукти, горіхи, м’ясо, риба, молочні, кисломолочні продукти постійно. Балуйте дитину їжею, що містить триптофан (какао, курка, банани, молоко). Він корисний для мозку.

Сон. Кожна дитина індивідуальна. Поради типу: «Дитина повинна спати не менше дев’яти годин» працюють не завжди . Одному малюку справді потрібно багато спати, інший висипається і відновлює сили менш ніж за сім годин. Тому прислухаючись до порад педіатрів і шкільних психологів, не забувайте придивлятися самі до свого чада. Деяким дітям, і не тільки учням молодших класів, потрібно спати і вдень.

Слідкуйте за поведінкою дитини, деякі речі в поведінці дитини повинні насторожити батьків. Наприклад, у нього часто болить голова, вона погано спить (вдень сонний, до ночі бадьорий), примхлива, плаксива, якщо раніше це не було властиво, постійна нездатність всидіти на одному місці. Все це може бути ознаками перенапруги, які пройдуть без сліду, якщо зменшити навантаження. Якщо ні – варто звернутися до невролога або шкільного лікаря.

Не перевантажуйте дитину додатковими заняттями. Бажання батьків зробити зі свого чада вундеркінда погано позначається на його здоров’ї. Життя білки в колесі не для всіх дітей. І якщо ваша дитина не хоче одночасно з основним навчанням займатися музикою, ходити на англійську і стріляти з лука – це її право. Відчепіться від неї!

Дитина, що засвоїла правильну модель поведінки, починаючи з молодших класів школи, у старших вже самостійно зможе планувати свої справи і уникати шкільних перевантажень.

Не забувайте частіше хвалити своє чадо, коли є за що, і влаштовувати відмінні канікули!

Мирослава Босак, завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

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