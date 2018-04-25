№82870 ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ПОРТАЛІ ПФУ

На Веб-порталі ПФУ передбачено два способи реєстрації :

1-й СПОСІБ

Подача заяви для реєстрації на Веб-порталі Необхідно особисте відвідування органу ПФУ. При цьому Вам потрібно виконати наступні кроки:

1. З’ясуйте, до якого територіального органу ПФУ Вам необхідно звернутись для оформлення заяви. Тут наведений перелік органів ПФУ з їх адресами.

2. Прийдіть до Пенсійного фонду та оформіть заяву. Ви можете підготувати заяву вдома (форми заяв: для громадянина; для страхувальника), але фахівці Фонду допоможуть Вам у її заповненні. Внесені у заяву відомості перевіряються, вносяться до інформаційної системи Пенсійного фонду. Вам друкується розписка про одержання заяви, а також (важливо!!!) «реєстраційний код». Цей код необхідний Вам для реєстрації на Веб-порталі, отже, зберігайте його в таємниці до моменту закінчення реєстрації!

3. Завершіть реєстрацію, зайшовши на Веб-портал ПФУ в мережі Інтернет і вибравши пункт меню «Реєстрація» в закладці “Реєстрація за заявою”. Заповніть реєстраційну форму. Звертаємо Вашу увагу, що логін та пароль бажано вибирати такими, що не містять Ваших справжніх імен та прізвищ. Виконання такої рекомендації підвищить рівень захисту Ваших персональних даних.

4. Після реєстрації на введену Вами електронну адресу прийде лист, необхідний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження реєстрації, Ви отримаєте повідомлення Веб-порталу про успішне закінчення реєстрації.

2-й СПОСІБ

Он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП) Ключ ЕЦП знаходиться на будь-якому носії (наприклад, флешка чи жорсткий диск Вашого комп’ютера) або на електронному пенсійному посвідченні (ЕПП). Для авторизації за ЕЦП з флешки Вам потрібно виконати наступні кроки:

1. На екранній формі «Вхід» в закладці «За ЕЦП» ознайомитися зі списком АЦСК, ЕЦП яких підтримує Веб-портал ПФУ;

2. Якщо Ви не маєте ще ЕЦП одного з цих АЦСК, Вам необхідно звернутися в АЦСК та отримати ЕЦП. Інформація щодо отримання ЕЦП може Вами бути отримана в Інтернеті в залежності від АЦСК, обраного Вами;

3. Після отримання ЕЦП – оберіть пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на Портал за ЕЦП (закладка «За ЕЦП»).

Для авторизації за ЕЦП з ЕПП Вам потрібно виконати наступні кроки:

1. Якщо Ви не маєте ще електронного пенсійного посвідчення (ЕПП), зверніться до органу ПФУ та отримайте ЕПП. Ключ ЕЦП, записаний в Електронному пенсійному посвідченні створюється автоматично в процесі підготовки Вашого особистого Електронного пенсійного посвідчення (ЕПП). Для використання ЕПП Ви маєте пам’ятати PIN-код, який встановили при отриманні ЕПП для додатку ЕЦП.

2. Після отримання ЕПП – оберіть пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід на Портал за ЕПП (закладка «За ЕПП»).

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