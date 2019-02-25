Якби у Трускавця не забирали кровно зароблені кошти, то мікропроекти нам були б не потрібні

У зв’язку з так званою реформою децентралізації та бюджетною реформою заможні міста змушені передавати значну частину доходів до центрального бюджету, натомість тягар різноманітних соціальних виплат, забезпечення якісної освіти та медичної допомоги лягає на плечі місцевого самоврядування. А «реформи» на зразок відміни двоставкового тарифу для підприємств просто-таки «викачують» бюджетні кошти міст на користь різних монополістів. Для прикладу, Борислав змушений буде виділяти значно більше коштів для потреб КП «Вододар», щоб не допустити колапсу із водозабезпеченням міста нафтовиків, оскільки за електроенергію тепер прийдеться платити в рази більше.

Відміна двоставкового тарифу вдарила і по Трускавцю – відтепер потрібно закладати більше коштів на потреби вуличного освітлення. Директор ТзОВ «Сяйво» Ігор Зубрицький пропонує оптимізувати видатки за рахунок зменшення інтенсивності освітлення окремих бічних вуличок (для прикладу, Котляревського, Заньковецької чи Кравченко). Мова не йде про вимкнення там освітлення, а про освітлення «через один стовп». Також Ігор Зубрицький вважає, що заміна старих натрієвих ламп на сучасні світлодіодні могла б дати до 20% економії коштів.

Те, що проблема відміни двоставкового тарифу викликала незадоволення багатьох очільників органів місцевого самоврядування, підтвердив 25 лютого на щотижневій оперативній нараді і мер Трускавця Андрій Кульчинський. За його словами, цю тему обговорювали між собою мери міст під час Ради регіонального розвитку Львівщини, яка проходила у Львові за участі Петра Порошенка 23 лютого.

Щодо участі в мікропроектах та забирання чималих коштів з бюджету Трускавця, то Андрій Кульчинський прокоментував це доволі лаконічно та виразно: «Якби в нас не забирали 1,5 мільйона, то не треба нам було б тих мікропроектів». Та все ж Трускавець подав цьогоріч 16 мікропроектів, сподіваючись отримати обласне співфінансування.

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