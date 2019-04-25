№93199 ЯКЕ З НАЙПОШИРЕНІШИХ ІМЕН ВИБРАТИ: АРТЕМ ЧИ МІЛАНА?

У кожної людини є ім’я, яке дали йому при народженні. Кожне ім’я несе в собі певний зміст і, так чи інакше, впливає на характер людини. В давнину наші предки вважали, що від імені людини залежить вся його доля, і навіть у наші часи батьки, перш ніж дати ім’я дитині, ми намагаємось ретельно вивчити його значення.

Які ж саме імена для діток були обрані на Львівщині протягом січня, лютого 2019 року:

Найпоширеніші імена, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом січня, лютого 2019 року:

Серед хлопчиків:

Матвій, Максим, Данило, Артем, Олександр, Владислав, Марко, Денис, Тимофій, Давид, Андрій, Дем`ян, Василь, Іван, Роман.

Серед дівчаток:

Анна, Софія, Анастасія, Вікторія, Вероніка, Яна, Соломія, Марія, Єва, Дарина, Злата, Марта, Діана, Мілана, Емілія.

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