№93199 ЯКЕ З НАЙПОШИРЕНІШИХ ІМЕН ВИБРАТИ: АРТЕМ ЧИ МІЛАНА?

By  | 25.04.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

У кожної людини є ім’я, яке дали йому при народженні. Кожне ім’я несе в собі певний зміст і, так чи інакше, впливає на характер людини. В давнину наші предки вважали, що від імені людини залежить вся його доля, і навіть у наші часи батьки, перш ніж дати ім’я дитині, ми намагаємось ретельно вивчити його значення.
Які ж саме імена для діток були обрані на Львівщині протягом січня, лютого 2019 року:

Найпоширеніші імена, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом січня, лютого 2019 року:
Серед хлопчиків:
Матвій, Максим, Данило, Артем, Олександр, Владислав, Марко, Денис, Тимофій, Давид, Андрій, Дем`ян, Василь, Іван, Роман.
Серед дівчаток:
Анна, Софія, Анастасія, Вікторія, Вероніка, Яна, Соломія, Марія, Єва, Дарина, Злата, Марта, Діана, Мілана, Емілія.

Також читайте

ID: 93199
URL:
HTML Link:
bbCode:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • * ВАКАНСІЯ + ДОРОГА – 50 $ – ( Везем до місця праці ) *
    14.04.2019 | 12:05

    • БезВіз — по БІОМЕТРИЧНИХ ПАСПОРТАХ • Оплата 11 – 20 зл/год. ДЛЯ • ЧОЛОВІКІВ,• ЖІНОК,• СІМЕЙНИХ ПАР. • ФАБРИКИ • ЗАВОДИ • ЗАКЛАДИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ • ГОТЕЛІ • КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ • МИЙКИ ПРОД. ЗАКЛАДІВ • БУДОВА • та інші вакансії • Ми гарантуємо якість, надійність, порядність та підтримку • • Офіційне працевлаштування • ••• [...]

  • №92670 Офіційна робота в Німеччині та інших країнах ЄС.
    03.04.2019 | 13:29

    Офіційна робота в Німеччині та інших країнах Євросоюзу. Офіційне оформлення відбувається по паспортах Європейського Союзу та європейських ID картках, а також по польських робочих візах (відрядження А1). За консультаціє та реєстрацією звертайтесь за тел:+380679678612. На сьогоднішній день актуальні вакансії: 1) Склади REWE. м. Гамбург (Німеччина). Обовязки: Збирання та пакування замовлень. Зарплата 1400-1800 євро/місяць (нетто), від [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви