Якщо ви думаєте, що перетнете кордон не сплативши аліменти – не сподівайтесь

Львівська митниця та Головне територіальне управління юстиції у Львівській області інформують, що неплатнику аліментів буде заборонено виїжджати за кордон при наявності постанови державного виконавця.

7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів».

5 лютого 2018 р. в Україні запрацював реєстр неплатників аліментів.

Завдяки цьому неплатникам аліментів може бути обмежено виїзд за корон. Для того, щоб обмежити ту чи іншу особу в праві виїзду за кордон, повинен бути задіяний спеціальний механізм. У цьому разі підставою для внесення в базу даних і подальшого обмеження в праві виїзду є постанова державного виконавця. Після того, як постанова надійшла в розпорядження прикордонників, неплатника аліментів вносять в базу даних.

Враховуючи прийняття закону та початок роботи реєстру неплатників аліментів тим, хто не платить аліменти більше шести місяців, тимчасово заборонено виїжджати за кордон, кермувати авто, користуватися зброєю і полювати, а також давати дозвіл на виїзд дитини за межі країни.

Крім того, для неплатників передбачено новий вид відповідальності – суспільно-корисні роботи, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною.

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