Якщо виникають нестандартні ситуації, з впевненістю можу сказати, що зможу їх вирішити, – Олена Петранич, керуюча справами Трукавецької міської ради

Про закордонні паспорти, ЦНАП, державних реєстраторів та рік, що минає напередодні різдвяних свят говорили з Оленою Петранич, керуючою справами Трускавецької міської ради

Про закордонні паспорти

Те що трускавчани хотіли отримувати закордонні паспорти без скажених черг у Дрогобичі – очевидно. Крім цього ми завжди вважали, що надати можливість нашій міграційній службі виготовляти закордонні паспорти – великий плюс для Трускавця.

Завдяки екстериторіальності, будь-який громадянин України може в будь-якому місті виготовити закордонний паспорт, це не прив’язано до його місця проживання. Це зручно, адже в Трускавці є дуже багато відпочивальників, які мають достатньо вільного часу можуть собі виготовити закордонний паспорт на відпочинку. Це додає курорту додаткових бонусів, а також це вигідно в економічному плані, адже державне мито, сплачене за виготовлення закордонних паспортів, залишається в міському бюджеті.

Щоб отримати необхідне обладнання ми, спільно із Трускавецькою міграційною службою, неодноразово скеровували листи до Державної міграційної служби України з проханням забезпечити Трускавець необхідним обладнанням.

Була ідея придбати обладнання за кошти міста. Ми вивчали питання протягом року та зрозуміли, що можемо зіткнутись із проблемами інших міст – коли обладнання закуплено міською радою, але не працює з ряду причин(міська рада не знайшла механізмів передати його міграційній службі). Для того, щоб експлуатувати його самостійно, наприклад в ЦНАПі, необхідно було б ввести нову штатну одиницю, навчати її, що є алогічним при наявності в місті міграційної служби.

Крім того, стало відомо, що завдяки реформам у міграційній службі, відповідним обладнанням планується забезпечити усі без винятку підрозділи, що дозволило зекономити 150 тис. грн коштів міського бюджету.

Перші документи на виготовлення закордонних паспортів та ID-карток трускавчани зможуть подати уже на початку наступного року, після того, як нове обладнання буде доукомплектоване та налаштоване.

Ціна на виготовлення ID-картки становитиме:

• до 20 днів – 279 грн плюс 34 грн держмито;

• до 10 днів – 366 грн плюс 68 грн держмито.

Що ж стосується закордонних паспортів:

• до 20 днів – 557,32 грн;

• до 10 днів – 810,32 грн.

Про відділ державної реєстрації

На виконання законодавчих актів України щодо децентралізації у сфері державної реєстрації міська рада мала перебрати повноваження ( у міграційної служби та юстиції)на себе та забезпечити створення відповідного відділу.

Деякі міські ради ввели реєстраторів в штат ЦНАПу, утворивши посаду реєстратор-адміністратор. Проте, посадові обов’язки реєстратора дещо суперечать посадовим обов’язкам адміністратора. Ми пішли іншим шляхом і створили окремий відділ державної реєстрації. Завдяки співпраці міграційної служби та юстиції ми спокійно, вдало і в терміни зробили передачу повноважень.

На сьогодні за відповідними напрямками реєстрації у відділі працює три людини: завідувач, який теж є реєстратором, та два спеціалісти. Усі вони пройшли конкурсний відбір. Їхньою чималою перевагою над іншими претендентами був досвід роботи реєстраторами в минулому.

Слід відзначити, що робота відділу є практично бездоганною, крім технічних нюансів.

Про центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Одним із завдань поставлених при створенні ЦНАПу було те, щоб відмежувати громадянина від чиновника, уникаючи особистого впливу, можливої корупції чи упередженого ставлення. Сьогодні ЦНАП надає 99 видів адмінпослуг і є свого роду «єдиним вікном», створеним для того, щоб людина прийшла, подала заявку, і в визначений термін отримала необхідний документ, не бігаючи по кабінетах міської ради.

Цьогоріч у центрі з’явились нові послуги пов’язані із поданням заявок для реєстраторів. Для міста ці послуги є прибутковими, тому що кошти від адміністративного збору поповнюють міський бюджет.

Хочу подякувати працівникам ЦНАПу за те, що вони дуже добре виконують свої обов’язки. На останньому засіданні сесії їхню роботу відзначив міський голова – Андрій Богданович зауважив, що трускавецький ЦНАП є одним з найкращих у рейтингу ЦНАПів області. І це все, безумовно дякуючи тим же працівникам. Кожен із них, виходячи з особистих хороших людських якостей, намагається знайти спільну мову з кожним замовником послуг, йти на компроміс, надати консультацію та допомогти.

Про рік, що минає

Моя робота – це як домашня робота жінки. Вона внутрішня та ніби не помітна. Зате добре видно, коли ти її не зробиш.

Початок року був десь трошки й важким, бо це було для мене новим. Десь чогось я не знала. Бо будь-якій людині не властиво знати все, так і мені. Але дякуючи колективу, в якому я працюю, який допомагав мені в роботі; дякуючи опозиції, яка часто стимулювала мене навчитись ще чогось нового, я можу сказати, що я значно спокійніше, відношуся до своєї роботи, тому що я уже її добре знаю. Не досконало, бо вершини досконалості нема, але добре. Якщо виникають нестандартні ситуації, з впевненістю можу сказати, що тепер зможу їх вирішити.

Плідним однозначно був рік, як і для всієї команди Трускавецької міської ради, так і для мене особисто. Зроблено багато, дуже багато завдяки командному духу, хорошій теплій атмосфері. Дуже приємно було почути, що в міській раді «потепліло» з приходом нашої команди. Звісно не в перший день, але з часом… переконана, що саме завдяки цьому ми закінчуємо рік з гарними, якісними результатами з упевненістю в тому, що наступний рік буде ще кращий.

Користуючись нагодою хочу привітати трускавчан з Новим роком та Різдвом Христовим! Хочеться побажати усім в першу чергу сімейного затишку, тому що будь-яка робота, кар’єра – хитке явище в нашому суспільстві. Як ти тими кар’єрними сходинками йдеш вгору, з таким самим успіхом ти можеш спуститись донизу. Єдині, хто будуть з тобою завжди – це твоя родина, твоя сім’я, твої друзі. Тому я хочу побажати усім родинного тепла та хороших друзів. А ще велике бажання мирного неба, в такий важкий час кожен з нас за Різдвяним столом повинен пригадати не тільки своїх родичів, яких з нами немає, а й своїх друзів, знайомих і навіть чужих людей, які в цей момент забезпечують нам спокійний різдвяний настрій. Миру, здоров’я та достатку Вам!

Спілкувалась Тетяна Вінницька

Трускавецький вісник

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