№93198 Якщо я купив продукт із простроченим строком придатності?

На цей раз говоримо, як захистити свої права у випадку, якщо купив продукт із простроченим строком придатності?

Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або строк придатності яких минув ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Моделювання ситуацій:

• Якщо ви придбали харчовий продукт, строк придатності якого минув – вимагайте у продавця замінити його на придатний або повернути сплачені кошти. Для заміни товару обов’язково пред’явіть товарний (фіскальний) чек, який підтверджує покупку.

• Якщо ви придбали придатний продукт, але за зовнішніми ознаками він видається зіпсованим – це може свідчити про порушення умов зберігання або підроблення дати виготовлення продукту. Ви можете замінити такий товар або повернути сплачені за нього кошти.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передання йому товару або з причин, які існували до цього моменту.

• Якщо Ви виявили прострочений чи зіпсований харчовий продукт на полиці магазину – обов’язково повідомте адміністрацію та ВИМАГАЙТЕ ПРИБРАТИ ТАКИЙ ТОВАР З ПРОДАЖУ. Попросіть перевірити всю партію, щоб не отруїлись інші покупці. Продукти могли потрапити до магазину вже зіпсованими.

Зіпсований товар підлягає списанню та утилізації!

Якщо дотримання наших рекомендацій не допомогло і ваше право було порушено,

Звертайтесь:

• Цілодобова гаряча лінія Держпродспоживслужби: (044) 364-77-80

• Адреси (телефони) територіальних органів Держпродспоживслужби www.consumer.gov.ua

• Єдиний контакт-центр системи

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