«Яскрава країна у Трускавці-2018» визначилася з переможцем

ІХ Всеукраїнський фестиваль «Яскрава країна в Трускавці» завершився, одночасно розпочавши фестивальний рік у місті-курорті. Вже так повелося, що з року в рік на зимові свята, на другий день після Різдва Христового у Трускавці стартує фестиваль дитячих мрій, надій та яскравих вражень. «Яскраву країну у Трускавці» з повним правом можна назвати зимовою фієстою курорту, котра немов перегукується з фієстою літньою – в кінці травня в ГКК «Карпати».

З кожним роком участь у цьому фестивалі беруть нові колективи, хоча є й старі добрі знайомі – і то не лише місцеві виконавці, а й гості з Одеси, Дніпра, Маріуполя та інших міст нашої неозорої батьківщини. От і тепер на гала-концерті з 23 позиціями виступили репрезентанти всіх куточків України, а також гості з Республіки Молдова.

Фестиваль «Яскрава країна у Трускавці» має добре налагоджену схему-структуру, котра працює відмінно і не дає збоїв. Це урочисте відкриття фестивалю, вечір знайомств, конкурсні прослуховування перед поважним журі, концерт яскравої зірки, гала-концерт і .. розставання до майбутніх зустрічей. Часто буває так, що талановита юнь зустрічається знову не через рік у Трускавці, а набагато швидше – на інших фестивалях, в інших українських містах. Таланти як діаманти – потребують обробки, шліфування. Тільки тоді ними можна захоплюватися, тільки тоді їхня ціна зростає в рази…

Кожен, хто 9-11 січня мав можливість побувати в готельно-курортному комплексі «Карпати», той міг бачити учасників фестивалю, які готувалися до конкурсних прослуховувань. Від найменшеньких до майже зовсім дорослих, від одягнених в національний стрій до «сніговичків» та класичних вечірніх суконь, від солістів-вокалістів до хореографічних колективів, котрі примушували сцену здригатися.

Гала-концерт «Яскравої країни у Трускавці» проходив 12 січня в Палаці культури імені Шевченка. Розпочався він з привітальних новорічної та різдвяної пісень. Першу («З Новим роком») виконала Студія естрадної пісні з Броварів на Київщині, а другу (щедрівка «Чи дома-дома господар дому?») – фольклорний гурт «Ґаздиньки» з Калуша на Івано-Франківщині. Третьою композицією, немов символічний тост за любов, стала пісня-признання в любові до Вітчизни «Це моя Україна» у виконанні Зразкового дитячого вокального ансамблю «Пальміра» з Одеси.

Слово «файта» з угорської означає «вид», «сорт», «раса», а на Закарпатті часто використовується в значенні «компанія», «гурт». Напевно, багато хто від душі сміявся, дивлячись в You-Tube закарпатські гумористичні сюжети під титулом «Наша файта». Таку ж назву («Наша файта») має і Зразковий аматорський ансамбль з села Сторожинці на Закарпатті, котрий представив на гала-концерті «Яскравої країни» словацький народний танець – тривалий в часі, з елементами польки, чардашу та інших словацьких, угорських та закарпатських мелодій і танців. Особисто я вважаю цей виступ одним з найкращих на гала-концерті. Звісно, через ліміт часу чимало хороших номерів не потрапило в програму взагалі (тривалість – дві з половиною години). Але журі оцінило по заслузі всіх, тим паче, що у професійності та неупередженості суддів сумнівів ні в кого не виникало.

Але повернімося до гала-концерту. Пісенна композиція «Місяць» у виконанні Анастасії Балог з Мукачевого, «Вечорниці» від Зразкового хореографічного ансамблю «Браво» з м. Марганець Донецької області, мотиваційна пісня «Тільки вперед» від Артура Галаса з Рави-Руської (Львівщина), композиція «Рушничок» з українським співом від Ансамблю сучасного танцю «Конфетті» зі столиці Молдови м. Кишинева, пісня «Чорнобривці» у виконанні дуету двох дівчат з Білої Церкви (Катерина та Альона) та тужлива «Ой люлі» від Соломії Лень з Рави-Руської склали першу десятку концертної програми.

Учасникам та глядачам фестивалю нагадали про те, що саме з початком «Яскравої країни» у Трускавці з`явився нарешті сніг, і в цей момент на сцену вибігли малі «сніговички» танцювального колективу «Небо» з м. Березань Київської області, подарувавши веселу новорічну композицію. Одна з наймолодших учасниць цьогорічного фестивалю Анна Фоменко з Одеси (Зразковий дитячий ансамбль «Пальміра») виконала пісню «Черевички», після чого «Ромашковим щастям» поділилися з усіма вихованці Зразкового ансамблю сучасного танцю «Ассоль» з Маріуполя Донецької області.

Не обійшлося на фестивалі і без нагадування про війну – пісня «Я вернусь» у виконанні Валерії Пенязькової з Білої Церкви стала нагадуванням про нашу жорстоку дійсність. Та все ж головним мотивом композиції стала надія – на повернення воїна з фронту, повернення держави до мирного життя. Зал був єдиний у своєму пориві, який висловив після завершення цієї пісні бурхливими оплесками.

Інтернаціональність фестивалю підкреслили пісні англійською та французькою мовами: «Something new», «Pa-dam», «Je t`aime» у виконанні Вероніки Петрук з Рави-Руської, Єви Шрайбман з Дніпра та Єлизавети Калініної з Одеси. До речі, саме остання виконавиця, вихованка «Пальміри», і стала єдиною в цьому році володаркою Гран-прі (вокал). Кажуть, що судді були настільки вимогливі, що Гран-прі в номінації «хореографія» не присудили нікому. А можливо, важко було вибрати серед багатьох достойних – хто зна…

«Дівочі очікування» від харківської студії танцю Еліни Міхна, «З гарними спогадами» від Зразкового хореографічного колективу – Театру танцю «Зоряни» з Броварів, «Полька з бубнами» від Народного хореографічного ансамблю «Радість» з Борисполя стали трьома завершальними хореографічними композиціями гала-концерту. А вокальними фіналістами дійства на сцені ПК ім. Шевченка стали Анастасія Чума з Білої Церкви (пісня «Прохання до неба»), Алла Мордвенюк з Одеси (пісня Руслани Лижичко «Знаю я») і Злата Трусова з Києва (пісня «Україна»). До речі, Злата Трусова, Артур Галас і Валерія Пенязькова стали щасливими володарями сертифікатів на участь в ІІІ Всеукраїнському фестивалі сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати»-2018», який пройде у травні цього року. Окрім участі в конкурсі-фестивалі цих троє талановитих молодих людей пізнаватимуть літній Трускавець, проживаючи в ГКК «Карпати». Сертифікати від імені генерального директора оздоровниці та надійного партнера «Яскравої країни у Трускавці» Лева Грицака вручила начальниця відділу відпочинку та розваг ГКК «Карпати» Марія Гуцало.

Фінальним акордом гала-концерту став процес нагородження лауреатів, дипломантів, переможців «Яскравої країни у Трускавці-2018». Він проходив у кілька етапів: представники «вокального» та «хореографічного» журі нагороджували по черзі представників різних номінацій та вікових категорій. Нагородження проводили педагог з вокалу проекту «Х-фактор» Галина Голубєва, соліст оперного театру Олег Лихач, Народна артистка України Лариса Стадніченко, хореограф, заслужений артист України Анатолій Кондюк, режисер та хореограф Олександр Плахотнюк, хореограф, перформер Антон Сафонов. До речі, не залишилися без нагород і трускавчани та наші сусіди зі Стебника та Дрогобича.

А Гран-прі фестивалю вручили одеситці Єлизаветі Калініній Президент фестивалю «Яскрава країна» Ольга Ігорівна Обласова та міський голова Трускавця Андрій Богданович Кульчинський.

- Я з задоволенням разом з усією «Яскравою країною» відкривав фестиваль та побував на концертах, – сказав міський голова Трускавця. – Відчуваєш океан емоцій, коли діти з радістю, від душі співають і танцюють. Я запрошую всіх вас знову брати участь у цьому яскравому фестивалі і приїжджати до Трускавця…

Прощавай, «Яскрава країно у Трускавці-2018»! До зустрічі на Х Всеукраїнському фестивалі «Яскрава країна» у 2019 році – в нашому місті-курорті.

Володимир Ключак

Також читайте