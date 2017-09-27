Интервью с архитектором, художником, дизайнером ГКК “Карпаты” Орестом Скопом

28 вересня 2017 року з 13:00 до 17:00 в приміщенні відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги всі бажаючі матимуть нагоду отримати правові консультації з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно та питань, пов’язаних із спадкуванням. Консультації надаватимуть працівники відділу державної реєстрації Трускавецької міської ради та фахівці [...]

Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Монтер на завод “Whirlpool” Місце роботи:Радомско (Польща) (Підприємство з виробництва побутової [...]