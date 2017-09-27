Юлія Тимошенко: «Батьківщина» обов’язково братиме участь в президентських виборах»

«Батьківщина» обов’язково братиме участь в президентських виборах, а кандидата в президенти визначить з’їзд політичної партії. Про це в ефірі телеканалу «NewsOne» заявила Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання ведучої.

- Я можу вам твердо сказати, що кандидат від «Батьківщини» на президентських виборах точно буде. З’їзд визначиться щодо кандидатури, – відповіла вона.

За словами парламентаря, політична команда «Батьківщини» не буде мовчки або за хабарі за лаштунками компромісно спостерігати за тим, що відбувається в Україні і не буде співучасником злочинної політики влади.

- Ми докладемо всіх зусиль, аби країна та суспільство якомога швидше позбавилися цієї влади конституційним шляхом. Усі вади можна подолати швидко, якщо на це мати політичну волю. Нам потрібно жорстко поставити кордон між інвестором, розвитком економіки та злодіями, які осіли в нашій країні, тримають кермо і практично вбивають державу. Поки ми цю систему не зламаємо, які би не змінювались прізвища на посадах міністрів або депутатів, – нічого не зміниться, – сказала Юлія Тимошенко.

Екс-прем’єр-міністр розповіла, що «інвестори не прийдуть в країну, де керує мафія», але команда «Батьківщини» має політичну волю, щоб подолати корумповану владу, а також знання для відбудови країни.

- Нам декілька років потрібно, щоб поставити країну на ноги. Ми з вами відбудуємо Україну! – підсумувала Юлія Тимошенко.

Руслан Андріїшин

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