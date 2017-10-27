Юлія Тимошенко: «Країна швидко подолає кризу, якщо буде зруйновано монополію цієї влади»

Важка економічна ситуація в країні – це наслідок безвідповідальної монопольної політики чинної влади, тому шлях до відродження України лежить через оновлення всієї вертикалі влади: від місцевої до центральної.

Таку думку в прямому ефірі телеканалу «112 Україна» висловила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Треба зруйнувати абсолютну монополію влади на самостійні ухвалення державних рішень, монополію на безвідповідальні рішення та монополію на споживання всіх ресурсів в Україні. Лишаючи стару систему, яка обирає свою маріонетку, ставленика, чергового господаря акціонерного товариства з іменем «Україна», ми, по суті, ще раз запускаємо все по колу», – наголосила вона.

На думку політика, відповідальна влада має бути підзвітною суспільству.

«І саме такі механізми мала би запропонувати влада, обрана внаслідок Революції Гідності. Чому президент, який прийшов до влади після другої революції, першим законом не вніс до парламенту закон про імпічмент президенту, написаний громадянським суспільством, чому він не переглянув цю Конституцію так, щоб народ вкотре не залишався на узбіччі?» – запитала народний депутат.

Лідер «Батьківщини» вважає, що нинішня критична ситуація в країні – це наслідок безвідповідальної монопольної політики чинної влади, наслідки неправильно ухвалених рішень».

Політик упевнена, що проти України була свідомо запущена найжорсткіша політика геноциду, яка почалася зі свідомого, нічим не обґрунтованого економічного опущення курсу гривні щодо долара втричі.

Тимошенко прикро констатувала, що через антиукраїнську політику влади країна втрачає людей: «Українці мільйонами виїжджають за кордон. 60% людей перебувають за межею бідності. Таких країн у світі немає і це наслідки абсолютно спланованого впливу на кількість населення в Україні».

З огляду на це лідер партії бачить головним завданням перезавантаження влади.

«Наше завдання – змінити ситуацію мирно на президентських і парламентських виборах, не помилитись ще раз і не потрапити на гачки пропаганди, зомбування й очорнення тих політиків, які можуть допомогти. Ми не маємо дозволити провести маріонеток старої діючої кланово-олігархічної системи до влади знову», – пояснила політик.

Вкрай важливими для перезавантаження усієї вертикалі влади Юлія Тимошенко вважає вибори в об’єднані територіальні громади, які відбудуться 29 жовтня, і називає їх фактично першим туром президентських і парламентських виборів.

Руслан Заєць

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