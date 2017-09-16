Юлія Тимошенко: «Медична реформа – це геноцид української нації»

Запропонована владою реформа системи охорони здоров’я є геноцидом української нації і може призвести до суттєвого зменшення населення України.

Про це в ефірі телеканалу «NewsOne» наголосила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Медична реформа – один з елементів плану зменшення населення України. Треба об’єднатися і не допустити її ухвалення Верховною Радою», – сказала вона.

Голова фракції звернула увагу на те, що за дорученням спікера Андрія Парубія відповідний законопроект до розгляду в першому читанні готував не профільний Комітет парламенту з питань медицини, а Комітет з питань соціальної політики. Адже в професійних медичних колах запропоновану владою «реформу» жорстко критикують, додала вона.

Юлія Тимошенко нагадала, що в Україні, за оцінками ООН, 60% людей перебувають за межею бідності і не здатні будуть сплачувати медичні послуги за європейськими розцінками, адже гарантований державою пакет безоплатної допомоги буде мінімальним.

Політик вважає, що, нав’язуючи медичну реформу, мета якої – сконцентрувати кошти на сферу охорони здоров’я в центрі, влада намагається позбавити людей доступу до медичних послуг.

«У розвинених країнах є успішно побудовані медичні системи, і не треба винаходити велосипед. Необхідно спочатку в Україні запровадити стовідсоткову страхову медицину, де страховку сплачує роботодавець або держава, а вже потім – впроваджувати медичні послуги за світовими цінами», – переконана Юлія Тимошенко.

Парламентар також заявила, що наслідком так званої медичної реформи може стати «тотальне скорочення медичних працівників, що зі свого боку призведе до тотального скорочення мережі медичних закладів, як це відбувається зі школами».

«Нам усім необхідно об’єднатися і не допустити ухвалення цієї реформи охорони здоров’я, бо можемо половини населення недорахуватися! Ця «реформа» – це геноцид української нації!» – обурено підсумувала Юлія Тимошенко.

Андрій Кулик

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