Юлія Тимошенко: «На цей раз мафії настане кінець!»

У п’ятницю, 2 листопада, з робочим візитом у Львові та на Львівщині перебувала лідер партії «Батьківщина», лідер соціологічних рейтингів щодо президентських перегонів Юлія Тимошенко. Масштабною виявилася зустріч Юлії Володимирівни у Стрию. Чимало трускавчан їхало до Стрия власним автотранспортом, тільки щоб побачити та послухати майбутнього Президента України. Не бракувало і тих, котрі поїхали на цю зустріч замовленими парторганізацією автобусами.

Проте публікацію про зустріч у Стрию ми розмістимо наступного тижня, а зараз пропонуємо Вашій увазі почуте на прес-конференції, котра відбулася у Львові. В ній взяв участь і кореспондент «Трускавецького вісника», так що інформація подається з перших рук.

Отже, прес-конференція складалася з двох частин: вступного слова Юлії Тимошенко та її відповіді на запитання журналістів. Для зручності тезово подаємо кілька меседжів, котрі Юлія Володимирівна просила донести в кожну українську оселю.

1. За допомогою завищених тарифів влада системно грабує українців. Це Юлія Тимошенко сказала прямим текстом. За її словами, необґрунтовані тарифи на комунальні послуги – це вбивчий податок для українців. В Україні монопольне постачання газу, електроенергії, тепла, тож люди не можуть ухилитися від споживання ресурсів і змушені під виглядом тарифів сплачувати непосильні податки. «Сьогодні система тарифів є інструментом отримання надприбутків для дуже вузького кола людей, які насправді мають доступ до встановлення тарифів – це президент і його оточення. Всі, хто встиг узурпувати, забрати без правил і законів наші газові родовища, тепер на цьому заробляють надприбутки», – пояснила лідер «Батьківщини». На переконання Юлії Тимошенко, завищені тарифи знекровлюють українські родини і вбивають внутрішній ринок. Голова партії також закликала не вірити аргументам влади, що ціна на газ встановлюється ринкова: «А чи є хоч одна країна, де ринкова ціна встановлюється постановою уряду? Це не ринок. Це тотальний терор проти українців». Юлія Тимошенко запевнила, що її команда після приходу до влади публічно оприлюднить розрахунок ціни на енергоносії і щонайменше удвічі знизить ціну на газ для населення. 90 доларів за тисячу кубометрів газу – така цифра була названа на прес-конференції. «Ми розрахуємо кожну копійку. Закладемо 30% рентабельності для розвитку української газовидобувної галузі і поставимо окупний для галузі і посильний для людей тариф. Газ буде 90 доларів за тисячу кубічних метрів, а не 300, як це є сьогодні», – наголосила лідер «Батьківщини».

2. Готовність до співпраці з усіма демократичними силами. Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партіями «Самопоміч», «Громадянською позицією» та Святославом Вакарчуком. «Ми прагнемо об’єднати в роботі на Україну всі демократичні сили. Ми прагнемо створити спільну, сильну національну команду з правильною стратегією та з результатом, який буде не на папері, не у звітах, не в пропагандистських сюжетах, а так, щоб люди відчули на власному досвіді, що країна змінюється. І тоді люди почнуть повертатися до України. Ось це буде адекватна оцінка змін», – переконана лідер «Батьківщини». Юлія Тимошенко запропонувала оцінювати підтримку політичних сил за результатами місцевих виборів. «За результатами останніх місцевих виборів у квітні наша команда отримала понад 35% депутатів на виборах в ОТГ, – нагадала вона і зауважила, що це і є соцдослідженням електоральних настроїв в країні. – Це свідчить про те, що і на президентських, і на парламентських виборах наша команда здобуде перемогу». За соціологічним опитуванням, у місті-курорті за Юлію Тимошенко готові віддати свій голос від 15 до 20% виборців – це якщо б вибори відбувалися найближчої неділі. Не виключено, що підвищення ціни на газ та плановане зростання цін на електроенергію посилять позиції головної опозиціонерки країни.

3. Покроковий план підйому української економіки. Юлія Тимошенко розповіла, що Україна знаходиться в десятці найбідніших країн світу і є найбіднішою країною Європи. В той же час у нас – перше місце по корупції. Після приходу до влади в 2019 році Юлія Тимошенко та її команда спільно з фахівцями реалізуватимуть покроковий план підйому української економіки. Детальніше він буде представлений у «Новому економічному курсі».

4. Реформи. Те, що робиться зараз, Юлія Тимошенко назвала «видимістю реформ». Вона особливо розкритикувала медичну реформу, яку пообіцяла скасувати. Децентралізація насправді є централізацією, адже громади позбавлені коштів, які вони заробляють. Зміни торкнуться освіти, судової гілки влади та правоохоронних органів взагалі. Одним з перших кроків нової влади буде проведення перепису населення України. Реформи повинні бути реформами і повинні бути орієнтовані на рядового українця. Зараз маємо імітацію реформ заради збагачення купки тих, хто при владі. Також Юлія Тимошенко анонсувала відмову від мажоритарної системи на виборах.

5. Боротьба з мафією. Блок запитань про боротьбу з корупцією виявився найцікавішим. Можливо тому, що відповідь Юлії Тимошенко саме з цього питання була найемоційнішою. Ось кілька цитат: «СБУ перетворилося в політичний репресивно-каральний орган», «До масштабних фальсифікацій виборів ретельно готуються країна-агресор і діючий президент, але ми їх зупинимо. Мафія не пройде! На цей раз мафії настане кінець!». Юлія Тимошенко попросила не повторювати фразу, що «всі політики однакові» і розповіла про те, як її особисто та партію «Батьківщину» загалом переслідувала різна влада тільки за те, що вони домагалися справедливості для народу.

Це лише деякі з озвучених тез, адже їх було значно більше. І щодо безпеки України, і щодо Анастасії Приходько в команді, і щодо потрапляння ЮВТ в список санкцій Московії. Та чи не найголовнішою була теза про потребу повернути деокупований Донбас та деокупований Крим до складу України. Юлія Тимошенко випромінювала впевненість, що це обов’язково буде зроблено новою владою.

В цілому ж прес-конференція Юлії Тимошенко тривала півтори години. Окрім журналістів на заході були й деякі політики. Для прикладу, від Дрогобиччини нами було зауважено двох колишніх кандидатів у народні депутати від різних політичних сил різного часу – Павла Барнацького (балотувався від Партії Захисників Вітчизни Юрія Кармазіна) та Івана Матковського (балотувався від партії «Фронт змін»).

У Юлії Тимошенко, котру всюди супроводжував голова Львівської обласної організації партії «ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, сьогодні був дуже насичений день. Відвідавши Собор Святого Юра, Крипту Андрія Шептицького та поклавши квіти до пам‘ятника Митрополита Галицького Андрія Шептицького, Юлія Тимошенко відвідала музей Олекси Новаківського. Після прес-конференції Юлія Тимошенко мала зустріч з підприємцями Львівщини, на якій також були присутні представники Трускавця, трускавецького бізнесу.

Заключним етапом сьогоднішнього дня стала масштабна подія – зустріч з прихильниками у Стрию. Про ці заходи – в наших публікаціях з понеділка.

Володимир Ключак

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