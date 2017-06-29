Юлія Тимошенко назвала п’ять причин жахливої соціально-економічної ситуації в країні

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала п’ять причин жахливої політичної, соціальної та економічної ситуації в Україні.

Про це вона заявила у понеділок, 26 червня, під час зустрічі із трудовим колективом ВП «Шахта «Червоноградська» (Львівська область).

«По-перше, не було жодних підстав знецінювати втричі національну валюту – гривню. Це червона кнопка для атомної бомби. Бо все у світі обраховується в твердій валюті, тобто в доларах. І це означає, що знецінивши гривню втричі, влада втричі знизила рівень життя українців. Друга причина – замороження пенсій та зарплат. Третя причина – зростання цін, спровоковане знеціненням гривні. Четверта причина – це ціна на газ. Газ внутрішнього видобування з податками, транспортуванням, відрахуванням на розвиток галузі на сьогодні становить не більше 80 дол. за тис. куб. м. але уряд вирішив продавати українцям по 285 дол. Остання причина – масова еміграція українців, коли люди цілими сім’ями тікають», – пояснила політик.

Усі ці фактори, на переконання Тимошенко, з одного боку, висмоктують життєві сили українців, з другого – не дають розвиватися середньому бізнесу. Переважна більшість громадян, на її переконання, просто не мають грошей на товари та послуги, які малий і середній бізнес виробляють.

«Я категорично не вірю, що все це є випадковістю. Я впевнена, що це свідомий план знищення нашої нації», – резюмувала Юлія Тимошенко.

Пояснюючи антилюдські дії влади, Юлія Тимошенко акцентувала увагу громади на пенсійній та медичній реформах, а також на намаганні розпродати українську сільськогосподарську землю. Тимошенко нагадала, що українці володіють найкращими чорноземами у світі, і вартість такої землі за гектар у Німеччині у десятки разів більша.

Зважаючи на це, єдиною надією на порятунок нашої держави є позачергові конституційні вибори президента та вибори до Верховної Ради. Тимошенко наголосила, що у той час, коли всі провідні держави світу скуповують землю (у тих же США 50% с/г землі у держвласності), український уряд хоче продати 21% землі з власності держави. Це призведе до того, що землю продадуть за безцінь. Далі її скуплять 10-15 родин, українці ж залишаться без землі і без майбутнього. За її словами, якщо не провести позачергові вибори парламенту та президента, до 2019 року від України не залишиться і кісток.

Руслан Заєць

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