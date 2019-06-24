Юлія Тимошенко про злочини в сфері охорони здоров`я, розвиток малих міст та загрозу реваншу в особі Медведчука

В середу, 3 липня, у львівському Прес-клубі відбулася прес-конференція лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Під час годинної зустрічі з журналістами Юлія Володимирівна відповіла на ряд актуальних питань, які стосуються кожного. Це зокрема теми медичної псевдо-реформи, можливого реваншу старих сил, енергетичної незалежності України, розвитку малих міст. Вашій увазі пропонуємо матеріали з цієї прес-конференції.

Про нищення медичної галузі України

- Перед прес-конференцією до мене підійшли два наших славні герої, два добровольці, які боронили Україну на фронтах, – сказала у вступному слові Юлія Тимошенко. – Вони мене зустріли, щоб передати мені звернення як знищується медична галузь і в Україні, і конкретно у Львівській області…

Як зупинити зміну організаційно-правових форм бюджетних закладів, які перетворюють в КНП, де обходять статтю 49 Конституції України, і ці заклади фактично опиняються перед загрозою ліквідації? Це питання було одним із найгостріших на прес-конференції, адже торкнулося так званої «медичної реформи», про яку більшість медичних працівників відгукується вкрай негативно.

- Медична реформа, яка була оголошена в Україні і проводиться зараз, насправді нічого спільного з медичною реформою не має, – категорично заявила Юлія Тимошенко. – Я хочу, щоб всі українці це усвідомлювали. Ця так звана «реформа» є інструментом мінімізації українців на своїй землі. Після війни найбільша біда і найбільша проблема України – це те, що в нас смертність вдвічі переважає над народжуваністю. Це депопуляція, це колосальна демографічна катастрофа. І повірте, я не згущую фарби.

Через те, що смертність удвічі перевищує народжуваність, у нас кожен рік стає мінус 250 тисяч людей. Це зникає два середніх міста в Україні – щороку! І ця так звана «медична реформа» сприяє цьому.

Чому я так вважаю? Коли обрали форму медицини, яка застосовується у Великобританії і яка передбачає повне стовідсоткове фінансування медичної галузі з бюджету, то від нас багато що приховали. Нам не розповіли, що навіть в дуже заможній Великобританії людина до фахових лікарів може чекати в черзі до 18 місяців. А що Україна, яка в бюджеті взагалі грошей не має?

Але у Великобританії є ще й приватна медицина, і люди мають гроші на цю приватну медицину і можуть піти лікуватися в приватну клініку. А українці цього не можуть.

Нам запропонували сімейного лікаря, за яким закріплюють 1,5-2 тисячі пацієнтів. Тож тепер у сімейних лікарів немає ні дня, ні ночі, ні вихідних, тому що зараз пацієнти в режимі нон-стоп, адже вони без права виклику лікаря додому та без можливості виклику швидкої медичної допомоги. Лікарям пообіцяли великі гроші, але насправді ці гроші закріпили, як і було раніше, за поліклініками та лікарнями.

Щоб людину обстежити, зробити аналізи, поставити діагноз, дали норматив 47 гривень в місяць. Це абсурд! Про те, що відмінили право викликати лікаря додому, я вже сказала.

До чого це призвело? Хворі люди, без встановленого діагнозу пішли в черги. І вони по 2-3 години сидять в чергах на прийом до сімейного лікаря. З якою хворобою вони сидять в чергах? Вв нас почалися епідемії, яких в Україні не було останніх 50 років. Люди помирають, так і не отримавши належну медичну допомогу.

Професійні лікарі – онкологи, хірурги, урологи, дерматологи, словом, всі – їм сказали, що коли закінчиться перший етап цієї «медичної реформи», то послуги лікарів вузької спеціалізації люди будуть оплачувати згідно європейських протоколів по європейських цінах. Як думаєте, скільки людей в нас може оплатити послуги онколога зі своєї власної кишені? Можливо, 1-2% в країні. А лікарі-фахівці просто покинуть країну, виїдуть. І це вже відбувається, професійні медики масово виїжджають з України. Ось така «реформа».

В Україні за останніх 5 років закрито 500 повноцінних лікувальних закладів – лікарень і поліклінік. І 1633 ФАПи. В нас просто ліквідують медицину і виганяють лікарів. За 5 років звільнено 32 тисячі лікарів, – оприлюднила сумну статистику та «досягнення» «медичної реформи» Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» зазначила, що в світі ніде люди не лікуються за свій кошт, а за рахунок страхових внесків або ж за рахунок держави. Тому в нас вибору немає – потрібно негайно зупиняти цю так звану «медичну реформу» і переходити разом з податковою реформою на нормальне загальнообов’язкове медичне страхування. Роботодавці за рахунок зниження податків сплачуватимуть медичну страховку працівникам, а непрацездатним (пенсіонери, студенти тощо) її оплачуватиме держава. І тоді охорона здоров`я стане на ноги, зазначила Юлія Тимошенко.

Та й самі заклади охорони здоров`я потребують модернізації, бо часто умови в них жахливі. «Середньовіччя», – одним словом охарактеризувала плачевний стан більшості лікарень в плані обладнання та можливості застосування новітніх медичних технологій Юлія Тимошенко. Тож вона висловила подив, що в Уляни Супрун (теперішня міністр охорони здоров`я України) та в «медреформи» ще є якісь захисники, які заявляють про необхідність «продовження реформи». Нагадаємо, що такі заяви на захист «медреформи» робили дві політичні сили – партія Зеленського «Слуга народу» та партія Вакарчука «Голос».

Про економіку, фінансові махінації та знецінення гривні

На запитання про наживання попередньої влади на знецінені української гривні в 2014 році Юлія Тимошенка відповіла так:

- Я говорила про це публічно багато разів, тож зараз просто повторю. Все, що робилося в Національному банку України за останніх п’ять років – це махінації дуже великого масштабу. Гривня була технологічно опущена в три рази. Це був великий злочин перед українським народом. Не було ніяких підстав – ні фінансових, ні економічних – в три рази здешевлювати гривню.

Я вважаю, що тоді була запущена технологія побудови в Національному банку великої фінансової піраміди, яка називається «депозитні сертифікати». Гривню опустили для того, щоб на 5 років запустити процес інфляції і щоб на базі цієї інфляції давати запозичення на депозитні сертифікати, величезні відсотки на валюту, яких в світі зараз просто немає. Це 18-22% річних на валюту.

Наслідком цієї афери стало те, що в нас за 5 років вимито золотовалютного резерву приблизно 13 млрд. доларів. У бідної знекровленої та зневіреної країни шляхом фінансових махінацій (через депозитні сертифікати) забрали 13 млрд. доларів.

Національний банк зробили раковою пухлиною на фінансовому ринку України. І вони ще більше примножують свої доходи коливаннями курсу, коли вони купують депозитні сертифікати, а потім продають їх.

Я мрію про те, щоб новий президент скористався своїм правом заміни голови Національного банку і щоб там було проведене фахове неупереджене розслідування – що робили з Україною 5 років.

Економіка наша ніколи не підніметься, якщо ставка по кредитах буде більше 20%. А цю ставку не знижують тому, що вона є основою великих фінансових спекуляцій в Національному банку.

За п’ять років наша економіка в валютному вимірі впала на 36%. Це без Автономної Республіки Крим і без окупованих територій на Донбасі, куди прийшов ворог. Це тільки в співставних показниках.

Опустити економіку на 36% – це означає ліквідувати як мінімум 20 років життя. Тому хочеться це виправити якомога швидше. Хочеться якомога швидше запустити економіку так, як вона має жити і працювати. І отримати від цього результат – і для кожної людини, і для України як європейської держави.

Наша команда, маючи досвід роботи, розуміє, що маємо унікальний шанс об`єднати наші зусилля навколо нового президента і зробити так, щоб знову не втратити наступних п’ять років, як це було з попередніми десятьма, і не відстати від цивілізованого світу ще років на 25.

Зараз кожен місяць в світі багато чого вартий. Наприклад, 50 років тому час ішов повільніше. Зараз прискорилося все. Втратили місяць – а в глобальному вимірі ми вже втратили роки, якщо не зробили правильних ефективних кроків.

Так, ми були конкурентами з Володимиром Зеленським на президентських виборах, так, нам не подобається багато з того, що він робить зараз. Але ми вважаємо: або ми єднаємося і бажаємо допомогти всіма силами, щоб запобігти подальшій деградації, і робимо справу всі разом, всі проєвропейські, проукраїнські, демократичні сили країни, або ж треба скаржитись вже на себе.

І Господь дає нам можливості після президентських виборів, щоб ми не змарнували наш черговий шанс – парламентські вибори. На цих виборах потрібно зробити все, щоб нові сили поєднати з досвідом, професійністю, відповідальністю та відданістю Україні. На прапор ми ставимо слова «Треба діяти!», бо зараз дійсно треба діяти. Пропущений час нам ніхто не поверне, – каже Юлія Тимошенко.

Унікальність малих міст – це капітал для їхнього розвитку

Держава має стимулювати розвиток малих міст, розширюючи їхні можливості для громадян і громад. Про це Юлія Тимошенко сказала, порушуючи тему своїх відвідин історико-архітектурного заповідника у Жовкві. Лідерка «Батьківщини» зауважила, що якщо держава фінансуватиме розвиток малих міст з цікавими історичними пам’ятками, то це дасть можливість розвивати туризм, і як наслідок – поповнювати дохідну частину бюджету. Адже у світі достатньо прикладів, коли міста живуть і квітнуть за рахунок туризму, зауважила політик.

- Розвиток туризму може привести до того, що не держава фінансуватиме місто, а місто саме зможе давати кошти у дохідну частину бюджету. Весь світ бореться за туристів. Якщо держава оцінить скарб і вкладеться, це може віддатися доходами громаді, – сказала голова партії «Батьківщина».

Юлія Тимошенко також зауважила, що перед цим держава повинна вкладати гроші в реконструкцію міст, зокрема історичних пам’яток, у модернізацію інфраструктури і в рекламу, щоб туристи з інших країн знали про те, які скарби насправді є в Україні.

Енергетична незалежність – справедливі тарифи

Розбудова нових енергетичних комплексів, таких як Любельська шахта на Жовківщині, допоможе Україні здобути енергетичну незалежність, а відтак розв’язати тарифну проблему.

- Цей прекрасний комплекс шахт разом із тепловими електростанціями може видобувати по 8 млн тонн коксівного вугілля на рік. Це означає, що не потрібне буде постачання з Росії і ми зміцнимо свою енергетичну незалежність, – переконана лідерка «Батьківщини».

За її підрахунками, місцеві бюджети отримуватимуть від підприємства щонайменше 350 млн дол. на рік додатково.

Юлія Тимошенко висловила жаль з приводу того, що вже 10 років Любельська шахта стоїть без підтримки держави, без розвитку, хоча цей комплекс міг бути побудований вже 5 років тому і розв’язав би низку енергетичних проблем всієї країни.

Голова партії закликала діяти, не гаючи часу. Зокрема, й у розв’язанні проблем заборгованості із зарплат перед шахтарями.

- До мене звернулися шахтарі з Червонограда. Заборгованість залишається. Проблема в тому, що наші ключові електростанції, такі як Центренерго, не купують українське вугілля у своїх рідних шахт, а натомість привозять паливо з окупованих територій. І тому наші шахти без розвитку, а шахтарі без зарплат, – підсумувала вона.

Лідерка «Батьківщини» зазначила, що сьогодні треба якомога швидше запустити економіку та отримати від цього результат для України та людей.

Для цього політик закликала єднатись, щоб допомогти запобігти подальшій деградації країни: «Після парламентських виборів треба поєднати новизну з досвідом, професійністю, відповідальністю, зі знанням, що робити, щоб країна ставала сильнішою, відроджувалась і люди це відчували».

Про загрози реваншу, Медведчука, нову коаліцію, телеканали і європейський вибір «Батьківщини»

- Всі люди, які займали високі державні посади в силових структурах і які так чи інакше були афільовані або зв’язані з розвідками країни-агресора, на жаль, продовжують працювати. Це треба припиняти негайно. Я думаю, що якраз після парламентських виборів треба буде реально і жорстко на це впливати, – сказала Юлія Тимошенко.

Оцінюючи прогнози про можливу більшість в парламенті у партії «Слуга народу», Юлія Тимошенко пригадала часи Януковича, котрий теж мав у парламенті абсолютну більшість і до чого це призвело. Тож монополізація влади в одних руках – це небезпека для України, каже лідерка «Батьківщини». Це не було б проблемою, якщо б у нас існувала дієва система противаг та незалежне правосуддя. А наразі такого в нас ще немає.

Сильна армія та сильна дипломатія – ще одна тема, котру Юлія Тимошенко детально висвітлила під час прес-конференції, відповідаючи на запитання львівського журналіста Володимира Перегінця.

Окремо торкнулася Юлія Володимирівна теми українських телеканалів. Всі вони – у власності олігархів, тож і висвітлюють їхню думку. Показовим є факт, що «ЗІК», який донедавна належав олігархові Петрові Димінському, теж перейшов у ворожі руки, у власність Медведчука. Тож питання чи можна довіряти тому, що ми бачимо на «українському» телебаченні – риторичне.

- Дуже важливо, що партія Зеленського заявила, що вона не буде створювати коаліцію з Опозиційною платформою «За життя», – каже Юлія Тимошенко. – Скоріше, вони і з Блоком Петра Порошенка, якщо він пройде в парламент, теж не зможуть створити коаліцію, бо це нереально. Якщо ж ми ввійдемо в коаліцію, то ми ніколи не допустимо жодного реваншу.

А такий реванш цілком реальний, адже згідно оприлюднених рейтингів Опозиційна платформа «За життя», на жаль, має вищі рейтинги, ніж партія «Батьківщина». І може статися так, що колишні регіонали та комуністи, інакше кажучи проросійські сили, заведуть в український парламент більше «штиків», ніж проукраїнська «Батьківщина». Як ми зможемо виправдатися перед Небесною Сотнею та тисячами загиблих Героїв АТО, коли Медведчук претендуватиме на посаду голови Верховної ради?

Тож Юлія Тимошенко попросила журналістів, а відтак і всіх виборців бути розсудливими і зробити 21 липня правильний усвідомлений вибір.

Юлія Тимошенко готова взяти на себе відповідальність і очолити новий коаліційний уряд. Вона прогнозує, що в нову коаліцію можуть ввійти три партії: «Слуга народу», «Батьківщина» та «Голос».

- Ми бійці, ми завжди стояли за Україну, на всіх революціях боролися за Україну і завжди були тією командою, яка завжди бачила Україну частиною європейської західної спільноти, частиною західної цивілізації, – підсумувала Юлія Тимошенко.

Підготував Володимир Ключак

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