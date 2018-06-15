Юлія Тимошенко: «Вибори до парламенту у два тури – запорука дієвості коаліції»

By  | 18.06.2018 | Filed under: Акценти

Юлія Тимошенко вважає існуючу в Україні модель створення парламентської коаліції неефективною. Про це вона заявила під час Всеукраїнського форуму «Новий курс України», розповідаючи про вади діючого в Україні принципу формування коаліції.

На її думку, вибори до парламенту у два тури – запорука дієвості коаліції.

«Створити ефективну більшість в парламенті можна шляхом обрання парламенту в два тури, де в останньому визначатимуться партія, яка сформує коаліцію, та партія меншості», – сказала вона.

За її словами, ефективні моделі обрання коаліції існують в Італії та Франції, де парламент обирається в два тури.

Так, низький прохідний бар’єр у 1,5-2% в першому турі допоможе створити в парламенті «інкубатор молодих партій», які вчитимуться  управляти країною і водночас стануть політичним кадровим резервом країни, розповіла політик.

«У другий тур виходять дві партії, які набрали найбільшу кількість голосів в країні. Хтось отримує більшість в парламенті і тоді опозиція та інші партії разом ділять умовно 224 голоси між собою. Це шлях до інституціоналізації більшості та меншості», – пояснила лідер «Батьківщини».

Окрім цього, після формування платформ більшості та опозиції, «кожна партія може обрати, куди їй приєднатися – до більшості чи меншості без коаліційних угод».

Водночас, наголосила Юлія Тимошенко, парламентській опозиції надається чіткий, зрозумілий статус: вона створює ТСК, формує Рахункову палату, має усі права, щоб перевіряти владу, а після розслідування щодо зловживань влади може напряму звертатися до суду.

«Це означає, що немає жодних перешкод в боротьбі з корупцією», – заявила політик.

Юлія Тимошенко вважає, що опозиція має отримати право формувати порядок денний не менше, ніж 1 день на місяць.

Наостанок лідер партії наголосила на необхідності впровадження в парламенті біометричної системи голосування після перезавантаження влади.

Руслан Заєць

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