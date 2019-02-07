Свій робочий день 11 лютого кандидат на посаду Президента України Юлія Володимирівна Тимошенко розпочала у Львові з ранкової кави з місцевими журналістами. В ресторані готелю «Панорама» в самісінькому центрі Львова журналісти мали можливість не тільки послухати виступ політика щодо «Нового курсу України» та шляхів реалізації цієї передвиборчої програми, але й почути відповіді на насущні запитання.

Розпочала свій виступ Юлія Тимошенко зі згадки про Івана Франка, котрий тричі балотувався до австрійського парламенту, але так і не був підтриманий земляками. Історія показала, що часто люди не розуміють величі тої людини, котра є поміж них і відстоює саме їхні, а не якісь особисті інтереси. І люди обирають не того, а потім нарікають, шкодують, але «після битви руками не махають». Як влучно висловилися Юлія Тимошенко, «якщо на виборах ми проголосуємо «по приколу», то й наступних 5 років житимемо «по приколу».

- Перед Україною стоять три потужні виклики, три всеохоплюючі проблеми, – зазначила після «розминки» Юлія Тимошенко. – І з ними Україні в такому стані далі жити не можна, потрібно щось робити. Перша проблема – це демографічна ситуація. Демографічна криза в останні 5 років розвивається настільки потужно і настільки стрімко, що нам потрібно про це говорити негайно. Вперше смертність в Україні майже вдвічі перевищує народжуваність. Це означає, що ми кожен рік втрачаємо приблизно 200 тисяч людей чисельності нашого народу. Це два середніх міста за один рік. Така тенденція, якщо її не зупиняти всіма можливими інструментами, може призвести до дуже-дуже негативних наслідків. Більше того – це доповнюється ще фактом, про який повідомив міністр закордонних справ Клімкін. Він сказав, що починаючи з 2016 року у нас кожен рік виїжджає з України приблизно до мільйона наших громадян – жити і працювати в інших країнах. Якщо раніше їхали просто попрацювати, заробити грошей і повернутися в Україну, до родин, то зараз пішов зсув, коли виїжджають цілими родинами, забираючи батьків, дітей, забираючи колег, їдуть цілими бізнес-командами. Виїзд креативного класу, професіоналів, освітян, підприємців, медиків, будівельників говорить про те, що ми втрачаємо той клас, котрий може піднімати Україну…

Юлія Тимошенко розповіла про ту величезну віру, котра була в українців після Революції Гідності, і про те, як діюча влада крок за кроком вбивала цю віру в душах та серцях народу.

Зараз найзапекліша конкуренція в світі – це конкуренція за креативний клас, а не за надра чи землю, каже Юлія Тимошенко. І Україна, на жаль, програє в цій конкурентній боротьбі в мейн-стримі IV промислової революції. Другий виклик – чи Україна «впишеться» в цю революцію, чи зможе поборотися за таланти? На жаль, зараз Україна на 129 місці з 137 країн по цьому показникові. А наші інтелектуали працюють на ВВП інших країн. Мусимо поміняти відсталу сировинну економіку на економіку знань, економіку інноваційного розвитку, впевнена лідерка «Батьківщини». В іншому випадку відстанемо від світу назавше.

- Третій виклик, а його можна ставити навіть першим – це те, як управляється країна, – продовжує Юлія Тимошенко. Ґрунтуючись на книзі «Чому нації занепадають?» Робінса, кандидат в Президенти дала відповідь в чому причина занепаду націй, а в чому причина процвітання націй. Якщо країна управляється ефективно, то народжуються Сингапури, якщо ж ні, то … знаємо з гіркого досвіду рідної неньки-України…

Після цього Юлія Тимошенко зробила короткий, але яскравий та зрозумілий аналіз її передвиборчої програми «Новий курс України», який включає 5 основних блоків: «Нова стратегія миру», «Новий економічний курс», «Нова народна конституція», «Нова соціальна доктрина» та «Нова молодіжна політика». Детальніше ознайомитися з цією програмою можна за посиланням https://nku.com.ua/

Відповідаючи на запитання журналістів, Юлія Володимирівна висловила своє бачення з приводу вирішення житлової проблеми: 1) відміна високого вступного внеску (25-30%) при взятті кредиту на житло, 2) розтермінування кредиту на довший період (з 3-5 до 15-20 років), 3) відсоток по кредиту має бути не 20% річних, а хоча б як у Польщі – трошки більше 3%.

Штучна інфляція, котра призводить до зубожіння населення, більш ніж вдвічі завищена ціна на газ та інші тарифи, гидкі маніпуляції політтехнологів на цих виборах (коли одним з кандидатів зареєстрований однофамілець Тимошенко Ю.В., причому з такими ж ініціалами), переслідування інакомислячих, потужне використання чинною владою адмінресурсу, потреба реальної, а не ілюзорної реформи системи охорони здоров`я в напрямку страхової медицини, реформа судочинства та заходи для зміцнення інституції місцевого самоврядування – кожна з цих тем була викладена лаконічно, але достатньо зрозуміло для пересічної людини.

Юлія Тимошенко наголосила, що за дещо спрощеними тезами «Нового курсу України» стоїть колосальна робота величезної кількості фахівців у тій чи іншій галузі. Реалізація «Нового курсу» після перемоги на президентських виборах для Юлії Тимошенко – це єдиний шанс отримати підтримку нового парламенту, вибори до якого пройдуть восени цього року.

Рецепт змін на краще в Україні доволі простий – повне перезавантаження системи управління країною, впевнена Юлія Володимирівна Тимошенко. Вибори президента – це шанс на таке перезавантаження, а одночасно вибір між «жити» та «виживати», вибір між білим та чорним, між добром та злом. Зрештою, це шанс на гідність та на перебування у справжній свободі, – зацитувала слова світлої пам`яті кардинала Любомира Гузара Юлія Тимошенко.

Володимир Ключак

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