Юлія Тимошенко: зміни на краще вже зараз

Нестабільне нині літо: десь небувала спека, десь зливи з повенями. То в Закарпатті вода знесла в річку лісовоз і загинули люди, то Херсонщину підтопило, внаслідок чого постраждало кілька тисяч дворів. Звісно, можна говорити про стихійне лихо, можна звинувачувати підприємців у незаконних вирубках лісів. Але ж і робити щось треба!

А тут — проходять дні, тижні — люди залишаються сам на сам із своєю бідою. Урядові до цих проблем байдуже — переймаються виборами, намагаються хоча би кілька тижнів потриматися на посадах, переобратися на наступних виборах. Гадаю, із таким підходом у нинішніх високопосадовців шансів небагато, бо люди ще пам’ятають, як повинна у подібних випадках діяти влада.

Наприклад, десять років тому на Прикарпатті сталася подібна біда. Уряд Тимошенко тоді негайно прийняв урядову програму, — із резервного фонду виділяли кошти на відновлення мостів і шляхів, ремонт людського житла, були створені районні штаби для допомоги постраждалим. Тимошенко, пам’ятаю, на вертольоті облетіла підтоплені райони, зустрічалася із жителями постраждалих регіонів. Люди дійсно отримали гроші на ремонт житла.

Не можу поручитися, можливо, не всі залишилися задоволеними, як вирішувалися проблеми: десь занизили суму збитків, десь не вчасно виплатили гроші… Але було головне: люди відчули турботу про них, розуміли, що вони не сам на сам перед природною стихією чи екологічною катастрофою.

Тоді Юлію Тимошенко недоброзичливці дружно звинуватили в популізмі. Та називайте як хочете, аби тільки допомога була реальною. Я впевнена, на місці нинішньої влади Юлія Тимошенко з її діяльною натурою вже би мобілізувала всі ресурси, примусила би визначити обсяги лиха і виділила би необхідні кошти на зменшення отриманої шкоди. І можливо, були би прийняті рішення, які потенційно зменшують подібні катастрофи. Тому не бачу нічого дивному в тому, що згідно із останніми опитуваннями, люди хочуть бачити на посту фахового прем’єра Юлію Тимошенко. Яка не раз засвідчила, що громадяни мають відчувати турботу про себе і зміни на краще «сьогодні і зараз». Я — за такий принцип і такий вибір.

Ольга Мориквас, м. Трускавець, газета «Франкова криниця Підгір`я»

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