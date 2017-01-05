Діти учасників АТО поділились враженнями про зимові канікули у Німеччині

Нагадаймо, четверо юних трускавчан, діти учасників АТО, за сприяння ЛОДА та Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї провели зимові канікули у Німеччині.

Ідея організувати таку поїздку для українських діток учасників АТО виникла у членів української діаспори в Німеччині. Підхопили її в ЛОДА. Сприяв поїздці особисто голова ЛОДА Олег Синютка та Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Вєслав Мазур.

Трускавецькі учасники АТО дізнались про можливість для їхніх дітей відвідати Німеччину на зустрічі з міським головою ще в вересні. Надія Онаць, начальник Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, проконсультувала щодо необхідних документів та допомогла їх оформити.

Сьогодні ж юних трускавчан вітав із поверненям міський голова, діти з радістю розповіли про свої пригоди.

Арсен – учень 6-го класу ЗСШ №3:

«Я вперше був в Німеччині. Сподобалось дуже!(посміхається ред.). Найцікавіше мені було перебувати в німецькій родині та побувати у Phantasialand (копія Disneyland)

Оленка, учениця 7-го класу, ЗСШ №3:

«Найбільше сподобались поїздки в зоопарк та Phantasialand. З таких тварин, які не можливо побачити в Україні я бачила пінгвінів. Також захопив тераріум. Та найбільше у зоопарку мене вразили слони, їх крик. Ми навіть злякались, коли його почули. Ще дуже сподобався виступ групи «Тріода», які теж приїхали з нами з України».

Настя, 4-й клас, учениця ЗСШ № 2:

«Найбільше сподобалась група «Тріода» та проживати в німецькій родині. В тій сім’ї, в якій я була є двоє старших дітей, я не завжди розуміла, про що вони говорили (сміється)»

На запитання чи було страшно їхати в іншу країну одночасно відповіли, що ні – передчуття пригод перемогло.

Діти зізнаються, що відпочивати не змучились, виснажували лише дорога в Німеччину та переїзди між локаціями.

З німцями спілкувались англійською. Говорять, що розуміли майже все, а от досвіду усного спілкування трохи забракло. На допомогу приходили перекладачі, які супроводжували групу.

Розповіли про відмінності між українськими та німецькими сім’ями, зауваживши, що святкові дні німці проводять в родинному колі – влаштовують пікніки, обговорюють дозвілля, спілкуються. Невіддільною складовою устрою німецьких родин, що живуть у малих містах та займаються сільським господарством, є спілкування із тваринами. Частину дозвілля трускавчани провели з кіньми, доглядаючи їх та розважаючись з ними.

Відвідали німецькі музеї, собори, майстер-класи, які підготували для них організатори, спілкувались із мером міста Райнбах, який подарував їм веселий відпочинок у водному комплексі.

Одностайний захват виразили відвідинами Phantasialand, німецької копії Disneyland.

Разом з німецькими родинами зустріли Різдво. Кажуть – смакували кутею, додають – українська смакує краще. Усі усміхнені та задоволені. Поділились й планами на майбутнє: вчитимуть іноземні мови з більшим запалом, адже, пообіцяли німецьким друзям приїхати в гості ще раз.

Нові знайомства, незабутні розваги, досвід спілкування, різдвяна казка – те, що так необхідно дітям, особливо дітям тих, хто захищає наш мир – вогонь щастя у дитячих очах цьому підтвердження.

Тетяна Вінницька

Трускавецький вісник

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