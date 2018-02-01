Юний трускавчанин удостоєний нагороди міського голови

By  | 01.02.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 1 лютого, під час урочистого відкриття міжнародних дитячих змагань зі слалому «Bukovytsia OPEN-2018», яке проходило на центральній сцені Трускавця, було вручено подяку міського голови Андрія Кульчинського юному футболістові Генріхові Матисові. Подяку вручено за особисті заслуги, спортивні досягнення, бажання розвиватися і своєю діяльністю популяризувати Трускавець та Україну в Європі та світі.

Генріх Матис попри юний вік має вже ряд значних досягнень, тренувався і тренується на базі відомих зарубіжних футбольних клубів. Подяка від міського голови – стимул юному трускавчанинові, свідчення того, що у нашому курорті є талановиті діти і люди в різних галузях діяльності, якими можемо і маємо пишатися.

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