“Yuventa Dance” підкорює танцювальний олімп у Греції

На початку червня спортсмени трускавецького клубу спортивного бального танцю “Yuventa Dance” (керівник? тренер, суддя міжнародної категорії Асоціації спортивного танцю України Задорожний Юрій) тріумфально виступили на XXXI Міжнародному танцювальному фестивалі “Hanioti-2019” (Греція). На фестивалі були присутні колективи з 12 країн світу: Болгарії, Хорватії, Туреччини, Ізраїлю, Сербії, Угорщини, Литви, Молдови, Румунії, Вірменії, Латвії та України (КСТ “Ювента Денс)”.

Учасники трускавецького колективу виконали мікс-композицію: ча-ча-ча, рок-н-рол та самбу? а також романтичну “румбу”, енергійний “джайв”.

Танцюристи, які були нагороджені сертифікатами XXXI міжнародного фестивалю у Ханіоті: Ільницький Олександр, Мамай Софія, Марків Віталій, Пристай Оксана, Пристай Марія, Раковська Анастасія, Яворська Віолета і Дарія.

Тримаючи наш жовто-блакитний прапор і вигукуючи “Слава Україні! Героям слава!”, наші юні артисти гідно представили місто Трускавець на європейському рівні.

Це вже не перша поїздка наших юних танцюристів за кордон. У планах колективу, розповідає його наставник Юрій Задорожний, поїздки на фестивалі та семінари до Франції та Польщі, участь у всеукраїнських змаганнях, постановка нових композицій європейських і латиноамериканських танців.

- Та головне, – каже пан Юрій, – розвивати спортивний бальний танець на теренах Трускавця та залучити до співпраці задля популяризації красивого та здорового способу життя якомога більше дітей і дорослих.

Вл. інф.

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