«Ювента Денс» на фестивалі у Греції

By  | 15.06.2018 | Filed under: Публікації

На початку червня трускавецький клуб спортивного танцю “Yuventa Dance” (керівник Юрій Задорожний) взяв участь у 29-му міжнародному танцювальному фестивалі у Ханіоті (Греція). На фестивалі були присутні колективи з Болгарії, Туреччини, Греції, Румунії, Грузії, Вірменії, Сербії, Молдови, Литви та України (КСТ “Ювента Денс)”.

Під час урочистого параду колективів-учасників фестивалю юні трускавчани тримали жовто-блакитні прапорці і вигукуючи “Слава Україні! Героям слава!” викликали оплески глядачів та гостей фестивалю.

Молодші учасники трускавецького колективу, а саме Грабівський Денис, Стеців Уляна та Рудник Віолета виконали мікс-композицію ча-ча-ча та рок-н-ролл. Старша група: Михайлишин Максим, Дудник Софія, Ільницький Антон, Ланяк Софія, Крамар Остап, Понізова Софія, Велика Анастасія і Мамай Софія виконали ча-ча-ча, джайв та самбу.

Це вже далеко не перша поїздка наших юних танцюристів за кордон. У планах колективу, розповідає його наставник Юрій Задорожний, поїздки на фестивалі до Італії, Чехії та Франції та участь у всеукраїнських змаганнях, постановка нових композицій європейських і латиноамериканських танців.

- Та головне – каже пан Юрій, – розвивати спортивний бальний танець на теренах Трускавця та залучити до співпраці задля популяризації красивого та здорового способу життя якомога більше дітей і дорослих.

Вл. інф.

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