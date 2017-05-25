“Ювента Денс” виборов золоту медаль на фестивалі у Ріміні

By  | 26.05.2017 | Filed under: Публікації

18 травня трускавецький клуб спортивного танцю “Yuventa Dance” (керівник Юрій Задорожний)  взяв участь у IX Міжнародному  танцювальному фестивалі у Ріміні (Італія). На фестивалі були присутні колективи з Болгарії, Хорватії, Туреччини, Швеції, Сербії, Угорщини, Литви та України (КСТ “Ювента Денс)”.

Учасники трускавецького колективу виконали мікс-композицію: джайв, ча-ча-ча, рок-н-рол та самбу.

Танцюристи, які були нагороджені сертифікатами IX міжнародного фестивалю у Ріміні: Дацьків Ярослав, Стебельська Валерія, Шевчук Анастасія, Уайлд Єва. Також колектив виборов золоту медаль фестивалю.

Тримаючи на сцені фестивалю наш жовто-блакитний прапор і вигукуючи “Слава Україні! Героям слава!”, наші юні артисти гідно представили місто Трускавець на європейському рівні.

Це уже не перша поїздка наших юних танцюристів за кордон. У планах колективу, як розповідає його наставник Юрій Задорожний, поїздки на фестивалі до Угорщини та Франції, а також  участь у всеукраїнських змаганнях,  постановка нових композицій європейських і латиноамериканських танців.

- Та головне, – каже пан Юрій, – це розвивати спортивний бальний танець на теренах Трускавця та залучити до співпраці задля популяризації красивого та здорового способу життя якомога більше дітей і дорослих.

Вл. інф.

Трускавецький вісник

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