“Ювента Денс” знову перемагає у Будапешті

By  | 10.11.2017 | Filed under: Новини

Наприкінці жовтня у столиці Угорщини Будапешті відбувся міжнародний фестиваль ”Budapest Dance Festival”. Серед колективів, які взяли участь у , був і трускавецький Клуб спортивного танцю “Ювента Денс” (керівник Юрій Задорожний).

Наші юні танцюристи КСТ “Ювента Денс” Ільницький Антон, Ільницький Олександр, Дацьків Ярослав та Крамар Остап вибороли кубки, дипломи, медалі та гідно представили місто Трускавець на європейському рівні.

В наш час особливо важливо популяризувати Україну за кордоном і Трускавець зокрема в контексті інтеграції нашої держави у європейський соціокультурний простір та отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського Союзу. У планах колективу поїздки на міжнародні фестивалі та змагання у Польщу, Австрію, Грецію та Італію.

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