Ювілейна XXX спартакіада серед людей з інвалідністю Львівщини зібрала сильних тілом і духом

Близько 200 спортсменів з усіх міст та районів Львівської області взяли участь у ювілейних змаганнях, які проводилися 12-13 вересня на базі оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник», що поблизу Червонограда. Організатори спартакіади – Львівська обласна асоціація інвалідів та обласний центр інвалідного спорту «Інваспорт».

Урочистим підняттям прапору найкращими спортсменами з інвалідністю, виконанням гімну України починалася XXХ Спартакіада людей з інвалідністю Львівщини, а також вшануванням пам`яті Героїв небесної сотні та загиблих за волю та незалежність України. З вітальним словом виступили організатори і представники від влади області та району. Почесними гостями спартакіади були провідні спортсмени Львівського регіонального центру «Інваспорт: Уляна Ціздин – чемпіонка світу та Всесвітніх ігор серед незрячих з пауерліфтингу та Антон Дацко – Параолімпійський чемпіон 2016 року з фехтування на візках, срібний призер Параолімпійських ігор 2012 року, чемпіон світу та Європи. Головний суддя змагань – Володимир Любіжанін (м. Львів). Згадали тих організаторів, які розпочали розвиток масового спорту людей з інвалідністю на Львівщині: це Вадим Магрілов, Олександр Якубовський, Ярослав Грибальський, Юрій Погоріляк. Саме розвиток спорту на Львівщині сприяв розвитку заняттям фізичною культурою загалом в Україні.

Під час спартакіади були представлені нові види спорту для осіб з інвалідністю, зокрема більярд «Novus» та стрільба з пневматичної гвинтівки. Учасники змагань виборювали нагороди, граючи у шашки та шахи, настільний теніс, більярд, дартс, змагаючись у перегонах на візках, легкій атлетиці (біг на 60 та 300 метрів, стрибки у довжину з місця та боча. За результатами спортивних випробувань визначена загальнокомандна першість серед команд районів та міст області. Команди-учасниці були нагороджені від Львівської обласної асоціації інвалідів кубками, а від облцентру «Інваспорт» – пам’ятними сувенірами. Учасники-переможці у всіх видах спорту різних нозологій – медалями та дипломами.

Серед людей з інвалідністю чимало творчих людей. Тож уже традиційним є проведення в рамках спартакіади творчого вечора. От і цьогоріч учасники змагань співали, читали вірші, демонстрували свої обдарування.

Відбіркові змагання для участі в обласній спартакіаді розпочали ще в травні у містах та районах Львівщини, в яких взяло участь понад 1300 учасників. Стимулом є успіхи параолімпійців Львівщини.

Трускавецька МАІ активно залучає людей з інвалідністю до занять спортом, ще кілька років тому не було бажаючих людей з інвалідністю брати участь в змаганнях і казали: «У нас спортсменів нема». Але пропагування Трускавецькою МАІ здорового способу життя та занять спортом дали результати – кількість учасників міської спартакіади людей з інвалідністю щоразу зростає.

30 червня цього року в м. Трускавці відбулась вже VІ Спартакіада інвалідів. Спартакіада проводиться щорічно, згідно завдань міської Комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації осіб з інвалідністю попередніх років та на 2015-2018 роки. Організатори заходу – міська Асоціація інвалідів відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради під керівництвом Романа Коваля.

Переможців VI міської Спартакіади делегували на ХХХ Обласну Ювілейну Спартакіаду. Пишаємося членами нашої асоціації, які прославили наше місто: Марією Циган, котра, як і завжди, виборола перше місце з шахів та привезла золоту медаль. Анюта Мотика виборола друге місце у змаганнях з бочі і третє місце у змаганнях з перегонів на візках та привезла срібну та бронзову медаль.

Ювілейна Спартакіада інвалідів Львівщини залишила по собі приємні спогади в її учасників: відчувається дух змагань, учасники мають можливість знаходити друзів, спілкуватися між собою, спартакіада дає людям з інвалідністю особливе піднесення, тут вони почуваються на рівні зі здоровими. Ініціатива керівників громадських організацій тримає на плаву проведення цих спартакіад. Треба віддати пошану силі духу, моці та завзяттю, яке демонструють учасники спартакіади.

Усі учасники – люди з інвалідністю – є прикладом для нас, здорових людей. Заняття фізкультурою та спортом – це спосіб життя, це сила духу. Хочеться, щоб і надалі розвивався спорт людей з інвалідністю, щоб покращилися умови для тренувань. Ми прагнемо, щоб кількість учасників щораз збільшувалась.

Дводенні змагання минули навдивовижу швидко. Ось і закриття спартакіади – на обличчях нагороджених панувала усмішка – вони такі, як усі, та можуть досягнути чималих успіхів, адже про це свідчать їх спортивні досягнення. Тож побажаймо здоров’я та подальших перемог усім нескореним!

Надія Заблоцька, голова Трускавецької МАІ

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