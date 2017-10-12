Известная азербайджанская певица и модель Афаг Аслан поблагодарила Льва Грицака за его вклад в развитие азербайджано-украинских отношений

В начале октября в курортном Трускавце состоялся концерт известной азербайджанской певицы Афаг Аслан. Концерт проходил по инициативе и при поддержке Международного альянса «Азербайджан-Украина» (председатель Эльмар Мамедов). Во время выступления были исполнены композиции как народного, так и эстрадного жанра.

Концерт состоялся в Трускавецком гостинично-курортном комплексе «Карпаты». На нем присутствовал генеральный директор ГКК «Карпаты» Лев Грицак. Фактически весь большой киноконцертный зал был переполнен. Среди гостей большинство составляли отдыхающие из Азербайджана, а также азербайджанцы, постоянно проживающие в Трускавце. Присутствовали и представители других национальностей, в частности украинцы, поляки, казахи, туркмены и др.

После концерта состоялась встреча певицы Афаг Аслан с председателем Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмаром Мамедовым и гендиректором «Карпат» Львом Грицаком. Певица поблагодарила Льва Грицака за его вклад в развитие азербайджано-украинских отношений и поддержку в сфере культуры.

Напомним, что это уже не первый концерт азербайджанских исполнителей в Трускавце. В августе этого года на бис прошел концерт известного азербайджанского оперного певца Тарлана Шахбази (см. интервью), а в сентябре – концерт Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева (Народный ансамбль «Азербайджан»).

Интервью с певицей Афаг Аслан можно будет посмотреть на телевидении «Трускавец Онлайн».

Владимир Ключак

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