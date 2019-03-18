З 1 квітня уряд запроваджує допомогу багатодітним сім’ям: 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину

З 1 квітня 2019 року в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям. Уряд виплачуватиме батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця 1 700 грн. Виплати здійснюватимуться до тих пір, поки дитині не виповниться 6 років.

Доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину цьогоріч. Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6-ти років, держава виплатить на кожну з них по 1 700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн. допомоги при народженні дитини.

В Україні наразі налічується 160 тисяч багатодітних сімей, в яких є діти віком до 6 років. Уряд для підтримки народжуваності в країні планує до кінця року виплатити таким батькам понад 2,4 млрд. грн. фінансової підтримки.

Як отримати виплату?

Для того, щоб оформити допомогу на дитину, мамі або татові слід звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати Заяву на отримання грошей.

При собі також потрібно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей.

Виплати здійснюватимуться через Укрпошту чи уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім’ї. Якщо сім’я отримує щомісячну допомогу при народженні, вона може надати реквізити банківської картки, на яку зараховуються 860 грн.

Навіть якщо дитині 5 років, допомогу варто оформити – за рік держава фінансово підтримає сім’ю, надавши безповоротно 20 400 гривень на третю і кожну наступну дитину.

Збільшення народжуваності – один з головних пріоритетів Уряду

За три роки Уряд Володимира Гройсмана впровадив три нових фінансових механізми соціальної підтримки родин, в яких народжуються діти.

З вересня 2018 року кожній жінці, в якої з’явився новонароджений, безкоштовно видається подарунок з необхідними в перший період життя дитини речами.

З січня 2019 року Уряд надає грошову компенсацію на послугу няні. Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я, яка оформила «муніципальну няню», безповоротно щомісяця отримує ще 1 626 гривень.

З квітня 2019 року зростає допомога багатодітним сім’ям.

Володимир Гройсман: «Дитина має добре розвиватися, мати критичне мислення. Всі ті, хто сьогодні інвестують свої зусилля у дітей, мають отримати повагу суспільства, достойну зарплату. Тому Уряд щоразу розширює підтримку сімей, в яких народжуються діти. Наша ціль – щоб українців ставало більше. Це не питання одного року, але якщо ми системно ухвалюємо правильні рішення, то в середній і довгостроковій перспективі побачимо результати».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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