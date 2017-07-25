З 1 серпня кількість доступних ліків збільшиться

З 1 серпня перелік препаратів, що входять до урядової програми «Доступні ліки», збільшиться до 199 (раніше до програми були включені 157 препаратів). Це препарати від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, які застосовуються для амбулаторного лікування хронічних захворювань. Їх можна отримати в аптеці за рецептом лікаря безкоштовно або з незначною доплатою.

В оновленому переліку стало більше на 33 препарати від серцево-судинних захворювань, на 5 – від діабету ІІ типу, на 4 – від бронхіальної астми. До програми включені препарати 43 виробників, як українських, так і іноземних, зокрема: препарати 21 виробника з країн ЄС, 17 – України, 4 – Індії, 1 – Ізраїлю.

Понад 25 препаратів можна отримати безкоштовно

Понад 25 препаратів з оновленого переліку пацієнти можуть отримати в аптеці безкоштовно. Найдешевший з них Дигоксин (від серцевих захворювань) українського виробника, який коштує 7,63 грн., найдорожчий – Пульмікорт (від бронхіальної астми) шведського виробника – 852,95 грн.

Вартість найдешевших препаратів повністю компенсує держава, за інші пацієнт здійснює незначну доплату. Держава вчасно розраховується з фармацевтами за надані громадянам ліки за цією програмою. З початку її дії аптечним закладам було перераховано з бюджету за ліки понад 126 мільйонів гривень.

Процедура отримання доступних ліків не змінилась

Як і раніше, для того, щоб отримати препарати за програмою «Доступні ліки», потрібно звернутись за рецептом до лікаря первинної ланки – сімейного лікаря чи терапевта, що працює в поліклініці, амбулаторії або має власну практику. Тільки він має право виписати рецепт на ліки, що беруть участь в програмі.

В рецепті лікар вказує не торгову назву препарату, а діючу речовину. З рецептом потрібно прийти до аптеки з позначкою «Доступні ліки» і обрати препарат, який містить вказану в рецепті діючу речовину, та отримати його безкоштовно або з незначною доплатою. Кількість аптек, де можна отримати доступні ліки, постійно збільшується і на сьогодні до участі в програмі долучились вже 6179 аптек – це кожна третя аптека в країні.

Програма «Доступні ліки» буде розширюватись

Урядова програма «Доступні ліки» діє з 1 квітня цього року. За цей час 1,5 мільйони людей скористались можливістю отримати доступні ліки. Держава зробила лікування доступнішим і українці почали більше піклуватись про власне здоров’я – пішли до лікарів за обстеженням і рецептами, причому відвідуваність лікарів з початку дії програми зросла майже втричі.

На поточний рік уряд виділив на цю програму 700 мільйонів гривень, в наступному році фінансування планується збільшити до 1 мільярду гривень. Наступного року також планується збільшити перелік препаратів, що увійдуть до програми.

Перелік препаратів, що включені до програми «Доступні ліки», а також інформацію щодо програми можна переглянути на сайті Міністерства охорони здоров’я moz.gov.ua та liky.gov.ua.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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