З 21 квітня до Києва їздитиме поїзд з Баку

Як інформує прес-служба Укрзалізниці, маршрут поїзда Баку-Харків подовжено до Києва. У перший рейс за новим маршрутом поїзд Баку – Київ формуванням ЗАТ «Азербайджанська залізниця» відправиться з Баку 21 квітня, а з Києва – 23 квітня.

Коментуючи подовження маршруту, в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов наголосив, що це результат спільних зусиль ЗАТ «Азербайджанська залізниця» та ПАТ «Укрзалізниця».

- Саме завдяки спільній роботі стало можливим продовження маршруту поїзда № 369/370 Баку – Харків до Києва Ми аналізуємо пасажиропотік і пропонуємо нові варіанти логістики. Сподіваємось, зручність цього маршруту оцінять пасажири. Будемо відстежувати попит і при його зростанні розглядатимемо можливість збільшити періодичність курсування, – написав Євген Кравцов.

У Київ поїзд прибуватиме о 11:46 та вирушатиме до Баку о 14:37. Він курсуватиме один раз на тиждень, відправлення з Баку по суботах, прибуття до Києва по понеділках. Зворотно відправлення з Києва по понеділках та прибуття до Баку по четвергах. На території України поїзд зупинятиметься в Харкові, Люботині, Полтаві-Київ, Миргороді, Лубнах, Гребінці.

Вартість квитків у купейному вагоні становить близько 3950 грн, у плацкартному – 2810 грн.

Час на шляху прямування становить близько 60 годин. За цей час поїзд долатиме відстань 2757 км.

Хоча більшість азербайджанців, які прибувають до Трускавця на відпочинок чи лікування, користуються авіарейсами, та пряме залізничне сполучення столиць Азербайджану та України теж сприятиме пожвавленню туристичного руху між двома країнами, – таку думку висловив журналіст з Трускавця Володимир Ключак.

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