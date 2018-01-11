З дітьми, які отруїлися піццою в поїзді, все в порядку

By  | 12.01.2018 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, з дітьми, які отруїлися несвіжою піццою в поїзді під час подорожі до Трускавця, все гаразд. Так, з 12 дітей, у яких виявлено харчову токсикоінфекцію, у 10 – легка форма, вони перебувають у  задовільному стані.  За цими дітьми ведеться постійний нагляд з боку працівників пансіонату і працівника інфекційного відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні.

Лише двох дітей з отруєнням середньої важкості було доправлено в інфекційне відділення Дрогобицької міської лікарні, де їм надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, що 10 січня о 21.39 в приватному пансіонаті «Алексік» м. Трускавець, де відпочивала група дітей з Харкова в складі 24-х осіб, у 12 дітей віком від 8 до 14 років, виявлено харчову токсикоінфекцію. Санстанція не має жодних претензій до пансіонату, адже діти отруїлися піццою по дорозі з Харкова в поїзді. Всього в пансіонаті на момент виявлення отруєння перебувала 71 дитина, але захворіла лише частина харків`ян – власне ті, що спокусилися купити піццу в поїзді.

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