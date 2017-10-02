З екологічного фонду Львівщини виділять 1,5 млн на вивчення провалля

На сесію Львівської облради, яка запланована на завтра, 10 жовтня, винесуть питання щодо виділення з екологічного фонду обласного бюджету 1 млн 483 тис. гри на здійснення нагляду за проваллям, що утворилося в зоні рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Про це йшлося сьогодні під час засідання комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації ЛОР.

«Ці кошти потрібні, щоб моніторити ситуацію, а також дати відповідні висновки, які потрібні першочергові заходи вжити, щоб ліквідувати наслідки», – зазначила заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

Окрім того, депутатам запропонують звернутися до Кабінету Міністрів та Президента з проханням створити урядову комісію з вивчення екологічної проблеми, що склалася на «Полімінералі».

«У зверненні до КМУ і Президента першочергова вимога – призупинення дії спеціального договору на користування надрами, я не кажу про анулювання. Далі ця урядова комісія побачить якісь пропозиції, бо якщо продовжиться видобування на руднику № 1, то ситуація повториться», – зазначив депутат облради Олексій Балицький.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація звернулася до Кабінету Міністрів щодо виділення з резервного фонду держбюджету 133 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків провалля, яке утворилося поблизу Трускавця над колишньою шахтою із видобування калійної руди. Ці кошти необхідні на будівництво нової дороги та перенесення зруйнованих ліній електропередач.

Як відомо, 30 вересня поблизу Трускавця в зоні рудника №2 утворилося провалля діаметром 200 метрів і глибиною 30 метрів. Величезна яма виникла за 300 метрів від дороги та 1 км до найближчої будівлі. За висновками науковців, обвал спровокував землетрус потужність 0,8 бала, втім причиною просідання земної поверхні було невиконання заходів консервації рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

ЗІК

Також читайте