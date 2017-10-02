З екологічного фонду Львівщини виділять 1,5 млн на вивчення провалля

By  | 09.10.2017 | Filed under: Новини

На сесію Львівської облради, яка запланована на завтра, 10 жовтня, винесуть питання щодо виділення з екологічного фонду обласного бюджету 1 млн 483 тис. гри на здійснення нагляду за проваллям, що утворилося в зоні рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Про це йшлося сьогодні під час засідання комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації ЛОР.

«Ці кошти потрібні, щоб моніторити ситуацію, а також дати відповідні висновки, які потрібні першочергові заходи вжити, щоб ліквідувати наслідки», – зазначила заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак.

Окрім того, депутатам запропонують звернутися до Кабінету Міністрів та Президента з проханням створити урядову комісію з вивчення екологічної проблеми, що склалася на «Полімінералі».

«У зверненні до КМУ і Президента першочергова вимога – призупинення дії спеціального договору на користування надрами, я не кажу про анулювання. Далі ця урядова комісія побачить якісь пропозиції, бо якщо продовжиться видобування на руднику № 1, то ситуація повториться», – зазначив депутат облради Олексій Балицький.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація звернулася до Кабінету Міністрів щодо виділення з резервного фонду держбюджету 133 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків , яке утворилося поблизу Трускавця над колишньою шахтою із видобування калійної руди. Ці кошти необхідні на будівництво нової дороги та перенесення зруйнованих ліній електропередач.

Як відомо, 30 вересня поблизу Трускавця в зоні рудника №2 утворилося провалля діаметром 200 метрів і глибиною 30 метрів. Величезна яма виникла за 300 метрів від дороги та 1 км до найближчої будівлі. За висновками науковців, обвал спровокував землетрус потужність 0,8 бала, втім причиною просідання земної поверхні було невиконання заходів консервації рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

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