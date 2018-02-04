З лютого «доступних ліків» стане більше

Уряд розширив програму «Доступні ліки», за якою можна отримати препарати від хронічних захворювань в аптеці за рецептом безкоштовно або з незначною доплатою. З лютого 2018 року перелік препаратів, що входять до програми, збільшився на 20%.

В оновленому переліку 239 препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, які застосовуються для амбулаторного лікування (раніше до програми були включені 198 препаратів). Стало більше на 24 препарати від серцево-судинних захворювань, на 14 – від діабету ІІ типу, на 3 – від бронхіальної астми.

До програми включені препарати 48 виробників: 30 іноземних та 18 українських.

47 препаратів можна отримати безкоштовно

47 препаратів з оновленого переліку можна отримати в аптеці безкоштовно за рецептом лікаря. Найдешевший з них Еналаприл (від серцевих захворювань) українського виробника, який коштує 4,76 грн., найдорожчий – Пульмікорт (від бронхіальної астми) швецького виробника, вартість якого 878,54 грн.

Вартість цих препаратів повністю компенсує держава, їх надають безкоштовно, за інші препарати пацієнт здійснює незначну доплату. Гроші за надані громадянам ліки за цією програмою держава перераховує аптечним закладам. З початку дії програми аптекам було перераховано з бюджету за ліки понад 600 мільйонів гривень.

Процедура отримання «доступних ліків» не змінилась

Як і раніше, для того, щоб отримати препарати за програмою «Доступні ліки», потрібно звернутись за рецептом до лікаря первинної ланки – сімейного лікаря чи терапевта, що працює в поліклініці, амбулаторії або має власну практику. Тільки він має право виписати рецепт на ліки, що беруть участь в програмі.

В рецепті лікар вказує не торгову назву препарату, а діючу речовину. З рецептом потрібно прийти до аптеки з позначкою «Доступні ліки» і обрати препарат, який містить вказану в рецепті діючу речовину, та отримати його безкоштовно або з незначною доплатою. Кількість аптек, де можна отримати доступні ліки, постійно збільшується і на сьогодні до участі в програмі долучились понад 6760 аптек – це кожна третя аптека в країні.

Урядова програма «Доступні ліки» почала діяти 1 квітня 2017 року і за цей час держава відшкодувала вартість ліків від хронічних захворювань за майже 14 мільйонами рецептів на загальну суму понад 600 млн. грн. У 2018 році уряд збільшив фінансування програми на 40% – до 1 млрд. грн., кошти на реалізацію програми було перераховано урядом в регіони на початку січня.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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