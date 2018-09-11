З нагоди Дня батька у Трускавці виступить театр “Еммануїл”

By  | 11.09.2018 | Filed under: Новини

В неділю, 16 вересня, в рамках традиційного відзначення Всеукраїнського Дня батька, до Трускавця завітає Львівський християнський театр “Еммануїл”. Святкування відбудеться в Народному домі. Окрім святкової вистави, на гостей чекатимуть цікаві розіграші. Початок о 17.00. Вхід вільний.

Початок святкуванню Дня батька поклала у США Сонора Смарт, яка жила в місті Спокан (штат Вашингтон). У неї було п’ятеро братів і сестер. Після народження шостої дитини, її мати померла, тому батько, Вільям Джексон Смарт, самостійно піклувався про всіх дітей. Він не міг замінити їм матір, але зробив все можливе, щоб діти були оточені турботою, розумінням та любов’ю.

Пізніше Сонора пішла до міськради і запропонувала заснувати нове свято — День батька. Місцева влада схвалила її ідею. Перше свято хотіли відзначити 5 червня в день народження Вільяма Смарта, але часу на підготовку забракло, тому його перенесли на 19-е червня. Ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966-му році, тоді ж встановили і загальнонаціональну дату свята — третю неділю червня.

Загалом на сьогоднішній час день батька відзначають у близько 40 країнах світу. В Україні це свято пропонували зробити офіційним, – у 2013 році з’явилась пропозиція зробити День батька державним святом і відзначати його у третю неділю вересня. Однак її не втілили у життя і вона залишилась на розгляді у президента.

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