З нового року дотримуватись законодавства про працю стане вигідніше: зростає мінімалка, а отже і розмір штрафів…

У зв’язку із зростанням з нового року мінімальної зарплатні також значно зросте і фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю. Відтак з метою інформування роботодавців щодо вимог законодавства про оплату праці, недопущення порушення прав працівників та попередження вчинення роботодавцями порушень, розміщуємо цю статтю.

7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон про Державний бюджет України на 2018 рік. Цим законом встановлено підвищення мінімальної зарплати з 1 січня до 3723 гривень.

З цього часу роботодавці зобов’язані щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше 3723 грн.

Якщо ж заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, то їм необхідно провести доплату до рівня мінімальної, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Відповідно до частини 2 статті 3-1 Закону України «Про оплату праці», при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Звертаємо увагу, що мінімальними державними гарантіями в оплаті праці є не лише мінімальна зарплатня, але й норми і гарантії в оплаті праці, які передбачені частиною першою статті 12 Закону України «Про оплату праці». А саме:

- норми оплати праці за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо.

- гарантії в оплаті праці для працівників – оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів, тощо.

- гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо.

Водночас наголошуємо суб’єктам господарювання на необхідності нарахування та виплати індексації заробітної плати, яка також є державною мінімальною гарантією в оплаті праці та підлягає обов’язковому проведенню у встановленому законодавством порядку.

ГУ Держпраці у Львівській області закликає роботодавців неухильно дотримуватись вимог законодавства про оплату праці в частині виплати заробітної плати не нижче мінімального встановленого розміру.

Нагадуємо, що за недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці передбачено застосування щодо суб’єкта господарювання штрафної санкції у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника щодо якого вчинено порушення. При цьому, заходи щодо притягнення до відповідальності за таке порушення вживаються незалежно від факту його усунення в ході інспекційного відвідування (ст. 265 КЗпП України, ПКМУ від 26.04.2017 №295).

У разі необхідності, консультації з питань застосування законодавства про працю можна отримати у Громадській приймальні ГУ Держпраці у Львівській області за адресою м. Львів, вул. Валова, 31, або по телефону (032)235-48-42.

Сектор взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань євроінтеграції ГУ Держпраці у Львівській області

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