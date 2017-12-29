Дорогі трускавчани!

Міська громадська організація «Рада Старійшин» м. Трускавця щиросердечно вітає вас з Новим 2018 Роком та Різдвом Христовим!

2017 рік був для Трускавця багатим на випробування. Але саме такі переломні моменти найкраще гуртують та об’єднують людей, допомагають ставати свідомішими та мудрішими.

В цьому році ми провели багато заходів соціального напрямку для пенсіонерів та інвалідів Трускавця. Наша громадська організація піднімала багато питань, надзвичайно важливих та актуальних для міста-курорту, а саме: збереження гідромінеральної бази та родовищ цілющих мінеральних вод, стратегії розвитку Трускавця та інші. Завдяки нашій принциповій позиції вдалося відстояти безкоштовний вхід до бювету, прийняти рішення Трускавецької міської ради щодо відновлення роботи комунальної ГГРЕС, започаткувати діалог між громадою та владою міста. Над цими та іншими важливими питаннями «Рада Старійшин» Трускавця працюватиме і в 2018 році.

Нам є над чим працювати і є до чого прагнути задля того, щоб зберегти та примножити дароване нам природою та Богом, та щоб бачити наше місто затишним, комфортним, успішним та процвітаючим. «Рада Старійшин» була, є і буде завжди відстоювати інтереси трускавецької громади!

В ці святкові дні Різдвяно-Новорічних свят хочеться побажати Трускавцю та всім трускавчанам кращої долі, миру та достатку, успіхів та Божого благословення. Гуртуймося, щоб робити добро, працюймо задля того, щоб наші діти та онуки могли гордитися нами та нашими досягненнями!

Нехай цей особливий час очистить всіх нас від усякого зла, ненависті та неправди, а новонароджене Дитятко Ісус благословить Трускавець та Україну на краще життя та дарує нам мудрість, віру, добро та любов!

Христос рождається! Славімо Христа!

З Новим 2018 Роком!

Президія МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця

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