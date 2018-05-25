З понеділкової наради

By  | 04.06.2018 | Filed under: Новини

Щотижнева оперативна нарада пройшла сьогодні, 4 червня, у Трускавецькій міській раді. Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський розповів про актуальні питання, які піднімалися на відеоконференції з керівництвом області, після чого зупинився на темі зменшення податкового навантаження щодо землі під об’єктами будівництва. Можливо, це буде здійснено шляхом зниження коефіцієнту на місцях, адже зміни в чинному законодавстві стали непосильним тягарем для підприємців. «Регуляторний акт не може бути інструментом репресій чи знищення підприємницького середовища», зазначив мер і повідомив, що він проводить консультації з представниками великого, середнього та малого бізнесу у Трускавці. «Я завжди раджуся, чи ми рухаємося в правильному напрямку, правильним шляхом. А весь бізнес ставиться негативно до проблем з довгобудами», зазначив міський голова.

Начальник відділу з питань мобілізаційної та оборонної роботи і цивільного захисту Юрій Солян розповів, що Львівщина виконала план призову (770 осіб). Є певні претензії до поліції, котра незважаючи на діяльність рейдових груп не змогла виявити жодного з 90 чоловік, які перебувають в розшуку через ухиляння до призову. Певні натяки пролунали щодо резонансної теми призову на навчально-польові збори керівника КП «Трускавецьтепло» Руслана Крамара. Міський голова зазначив, що так звану «бронь» необхідним для виконання важливих завдань людям в тилу надається внаслідок списків, укладених відділами кадрів чи відповідальними за військовий облік осіб.

Також під час наради було повідомлено про проведений фестиваль «Трускавка-Фест», візити до Трускавця естонської та іспанської делегацій, кількість викликів по сантехніці, ліфтах та електриці, про 6,5 тисяч підписаних декларацій з сімейними лікарями, придбання флюорографа найближчим часом, про ДТП на вул. Бориславській, внаслідок якої зазнала пошкоджень стіна корпусу №2 Трускавецької міської ради (при вході в ЦНАП). Сьогодні 30 трускавецьких школярів у супроводі 7 дорослих поїхало до Каховки. Було проанонсовано змагання по стронгмену наступної суботи та поінформовано про підготовку до Дня міста.

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